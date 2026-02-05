Το σχόλιο για τη δικαίωση των δανειοληπτών που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, «δεν υπάρχει πια έδαφος για αδιαφανείς και αιφνιδιαστικές πρακτικές όσον αφορά την οφειλή των νοικοκυριών», τονίζουν η Μιλένα Αποστολάκη και ο Δημήτρης Σπυράκος, σε κοινή δήλωση.

Ωστόσο η τομεάρχης και ο γραμματέας του τομέα του ΠΑΣΟΚ για θέματα ιδιωτικού χρέουης και προστασίας των δανειοληπτών υπογραμμίζουν πως η απόφαση του Αρείου Πάγου, όσο σημαντική και αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της.

«Αναδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη για νέα, συνεκτική και ρητή νομοθετική παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών, που θα θωρακίζει την πρώτη κατοικία, θα αποτρέπει καταχρηστικές πρακτικές και θα επαναφέρει τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους», συμπληρώνουν.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση Αποστολάκη - Σπυράκου

«Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κατοχυρώνει για τους εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο ν. 3869/2010 βιώσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας. Προσφέρει αναμφισβήτητα μία πολύ μεγάλη ανακούφιση στα νοικοκυριά που τα τελευταία ιδίως χρόνια, και με την άνοδο των επιτοκίων, έρχονταν αντιμέτωποι με τις αυθαίρετες απαιτήσεις των servicers για την καταβολή υπέρογκων δόσεων. Η απόφαση, αναγνωρίζοντας τη σημασία που απονέμει ο νόμος στην προστασία της κύριας κατοικίας για την οικονομική και κοινωνική επανένταξη του υπερχρεωμένου οφειλέτη, οδηγεί σε σημαντικά μικρότερες δόσεις, εύκολα υπολογιζόμενες, σχετικά σταθερές. Δεν υπάρχει πια έδαφος για αδιαφανείς και αιφνιδιαστικές πρακτικές όσον αφορά την οφειλή των νοικοκυριών.

Το ΠΑΣΟΚ μερίμνησε, στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, για την προστασία της κύριας κατοικίας. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έλαβαν μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία, ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, να κρατήσουν τα σπίτια τους, να απαλλαγούν από τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσοι σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους, οδηγούνται στη βίαιη απώλεια της κατοικίας τους, ενώ μία πολύ μικρή μειοψηφία μπορεί να παραμείνει σε αυτή, πλέον όμως μόνο ως μισθωτές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση του Αρείου Πάγου, όσο σημαντική και αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της. Αναδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη για νέα, συνεκτική και ρητή νομοθετική παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών, που θα θωρακίζει την πρώτη κατοικία, θα αποτρέπει καταχρηστικές πρακτικές και θα επαναφέρει τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί, με την ίδια ευθύνη και προσήλωση, στο επίκεντρο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση του υπέρογκου σήμερα ιδιωτικού χρέους, την πραγματική δεύτερη ευκαιρία και δεσμεύεται για την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, και τη διασφάλιση ρεαλιστικών και βιώσιμων ρυθμίσεων για τους οφειλέτες».