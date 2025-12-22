Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου. Ωστόσο υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες που θα λάβουν 3 επιστροφές ενοικίου εντός του 2026.

Τριπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν το 2026, περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που εργάζονται «εκτός έδρας» στην περιφέρεια της χώρας, και μάλιστα η πρώτη από αυτές θα έρθει ήδη από το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γιώργος Κώτσηρας, εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την επιστροφή ενοικίου που «έχασαν» με την πληρωμή του Νοεμβρίου ενώ κανονικά κάθε Νοέμβρη θα λαμβάνουν τις δύο επιστροφές ενοικίου που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κατάθεση του Νοεμβρίου θα αφορά το τρέχον έτος και αποτελούν το νέο μόνιμο καθεστώς για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σημειώνεται πως το ποσό της επιστροφής για τους 50.000 δημοσίους υπαλλήλους υπολογίζεται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για το γενικό πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Αυτό σημαίνει πως το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία παραμένει στα 800 ευρώ, με προσαύξηση του ορίου αυτού, κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα, η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσό αντιστοιχεί στο πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα.