Στα 1,37 εκατ. ευρώ ανήλθε το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, σε 6.722 δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η συγκεκριμένη καταβολή αφορά φορολογούμενους που είχαν δηλώσει ή επικαιροποιήσει τον λογαριασμό IBAN τους, καθώς και όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 στο διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Για τις δηλώσεις που κατατέθηκαν μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2025, η επιστροφή ενοικίου επανυπολογίστηκε βάσει της απόφασης των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας και Θάνος Πετραλιάς, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Η απόφαση (Α.1199/2025) προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων, ώστε να καταβληθεί είτε το σύνολο της ενίσχυσης είτε τυχόν επιπλέον ποσό σε σχέση με τις προηγούμενες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Από τους 6.722 δικαιούχους της σημερινής πληρωμής, 385 γνωστοποίησαν για πρώτη φορά λογαριασμό IBAN, 392 υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 12 Δεκεμβρίου, περίπου 2.500 πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία, ενώ οι υπόλοιποι προχώρησαν σε διορθώσεις στοιχείων του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 που αφορούν τη δαπάνη ενοικίου, όπως τα στοιχεία των εκμισθωτών, το ετήσιο μίσθωμα, τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης ή τον αριθμό παροχής. Σημειώνεται ότι περίπου 2.500 από αυτούς είχαν συμμετάσχει και σε μία ή και στις δύο προηγούμενες καταβολές.

Παρά τις πρόσθετες πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων και των νέων δικαιούχων, εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς δηλωμένο λογαριασμό IBAN περίπου 27.000 δικαιούχοι, γεγονός που εμποδίζει την ολοκλήρωση της καταβολής της επιστροφής ενοικίου. Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ο επανυπολογισμός του ποσού γίνεται αυτόματα με βάση τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024 για κύρια ή και φοιτητική κατοικία, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η δήλωση έγκυρου IBAN μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή της εφαρμογής myAADEapp.