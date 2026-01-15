Σήμερα πληρώνεται η δεύτερη και τελευταία δόση για την επιστροφή ενοικίου.

Ξεκινά σήμερα νέος κύκλος πληρωμών για την επιστροφή ενοικίου, με χιλιάδες δικαιούχους να βλέπουν τα ποσά που τους αναλογούν να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους που δεν είχαν δηλώσει έγκαιρα ΙΒΑΝ ή προχώρησαν σε διορθώσεις των στοιχείων τους στο διάστημα από 13 έως 30 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να διορθώσουν λάθη που είχαν μειώσει ή μπλοκάρει την καταβολή της ενίσχυσης.

Οι πληρωμές αφορούν όσους υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024, διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 – όπως τον εκμισθωτή, το ύψος του ετήσιου μισθώματος ή τον αριθμό παροχής – καθώς και περιπτώσεις όπου προστέθηκαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν δηλωθεί αρχικά. Παράλληλα, καλύπτονται και εκκρεμότητες σε φορολογικά στοιχεία που επιλύθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2025 περίπου 24.000 δικαιούχοι, αν και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν συμπληρώσει ΙΒΑΝ, με αποτέλεσμα η πληρωμή τους να μεταφερθεί στον νέο κύκλο.

Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί κατά την εκκαθάριση του Νοεμβρίου, όταν σε χιλιάδες δηλώσεις είχε καταχωριστεί ως ετήσιο ποσό το μηνιαίο μίσθωμα, οδηγώντας σε εξαιρετικά χαμηλές επιστροφές. Τα λάθη αυτά διορθώνονται πλέον μέσω τροποποιητικών δηλώσεων και νέων εκκαθαρίσεων.

Την ίδια στιγμή, το 2026 φέρνει σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις για περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, εκτός Αττικής και περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές θα λάβουν συνολικά τρεις επιστροφές ενοικίου μέσα στο ίδιο έτος. Ο διπλασιασμός της ενίσχυσης, από μία σε δύο επιστροφές ετησίως, ισχύει αναδρομικά και για το 2025, γεγονός που οδηγεί σε μία επιπλέον καταβολή εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα καταβληθούν και οι δύο επιστροφές που προβλέπει πλέον το μόνιμο καθεστώς.

Τα ποσά υπολογίζονται με βάση τους ίδιους κανόνες που ισχύουν στο γενικό πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, και συνδέονται αποκλειστικά με τη μίσθωση κατοικίας στον τόπο υπηρεσίας. Παράλληλα, από το 2026 ενεργοποιείται και δεύτερος άξονας στήριξης για εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και ένστολους που υπηρετούν σε νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετη μηνιαία ενίσχυση έως 250 ευρώ μέσω προγράμματος ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Τέλος, από την 1η Απριλίου αλλάζει ριζικά και ο τρόπος καταβολής των ενοικίων, στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού αδήλωτων μισθώσεων. Η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, δίνοντας στην ΑΑΔΕ τη δυνατότητα αυτόματων διασταυρώσεων μεταξύ δηλωμένων μισθωμάτων και τραπεζικών κινήσεων. Κάθε νέα ή ανανεωμένη μίσθωση θα πρέπει πλέον να προβλέπει ρητά ότι το ενοίκιο καταβάλλεται μόνο μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μεταφοράς σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα είναι δηλωμένος στην ΑΑΔΕ.