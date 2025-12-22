Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το επίμαχο προϊόν.

Σε ανάκληση γνωστού air fryer χωρητικότητας 10 λίτρων προχωρά μεγάλη αλυσίδα λιανικής, προκαλώντας ανησυχία στις ευρωπαϊκές αγορές και στους καταναλωτές που το έχουν ήδη προμηθευτεί. Η ανάκληση αφορά το CARREFOUR HOME Air Fryer 10L, μοντέλο HAF10LDU1700-25, το οποίο διατέθηκε στην αγορά από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εντοπίστηκε κίνδυνος υπερβολικής υπερθέρμανσης στο εσωτερικό της συσκευής. Η διάθεση του προϊόντος έγινε στη γαλλική αγορά, ωστόσο λόγω της ευρείας παρουσίας της συγκεκριμένης αλυσίδας στην Ευρώπη, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν τον κωδικό προϊόντος (GTIN 3616959381496) και το μοντέλο που αναγράφεται στη συσκευασία ή στην πινακίδα της συσκευής.

Ποιος είναι ο κίνδυνος

Όπως επισημαίνεται, η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει τήξη υλικών κοντά στην αντίσταση, με αποτέλεσμα τα τρόφιμα να καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση, να δημιουργείται χημικός κίνδυνος, και η συσκευή να γίνεται μη ασφαλής και μη λειτουργική. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές και η εταιρεία καλούν τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν το προϊόν.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο air fryer καλούνται:

να διακόψουν άμεσα τη χρήση του,

να το επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς,

και να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Η ανάκληση αφορά όλες τις παρτίδες του προϊόντος.