Στο πλαίσιο της ανάκλησης οι οδηγοί καλούνται για έλεγχο και επισκευή των αυτοκινήτων λόγω σοβαρών ελαττωμάτων.

Σημαντικές εκστρατείες ανάκλησης αυτοκινήτων βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, με χιλιάδες οχήματα να καλούνται για ελέγχους και επισκευές λόγω επικίνδυνων ελαττωμάτων, κυρίως σε συστήματα ασφάλειας όπως οι αερόσακοι και κρίσιμα μέρη κινητήρα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

BMW:Ανάκλησης ασφάλειας σχετικά με έλεγχο, πιθανή επισκευή ή/και αντικατάσταση αερόσακων οδηγού ή/και συνοδηγού

Η κατασκευάστρια εταιρεία BMW AG σε συνεργασία με την BMW HELLAS AE, Γενικό Αντιπρόσωπο και Εισαγωγέα των αυτοκινήτων BMW στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας σε οχήματα BMW E46, E39 και Ε53, για έλεγχο, πιθανή επισκευή ή/και αντικατάσταση αερόσακων οδηγού ή/και συνοδηγού. Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει 14.104 συνολικά επηρεαζόμενα οχήματα, τα οποία έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά από τον Επίσημο Εισαγωγέα καθώς και ίδια οχήματα τα οποία έχουν εισαχθεί από τρίτους στην Ελλάδα. Η παραγωγή αυτών των οχημάτων είναι από 1999 έως 08/2006.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα οι διακυμάνσεις υγρασίας του αέρα και θερμοκρασίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά και δυσλειτουργία στον ενεργοποιητή αερίου του αερόσακου του οδηγού, μετά από μερικά χρόνια. Κατά συνέπεια, και σε περίπτωση σύγκρουσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, η ενεργοποίηση του αερόσακου να οδηγήσει σε υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του ενεργοποιητή αερίου κάτι που μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του. Αυτό θα είχε ως πιθανό αποτέλεσμα μεταλλικά θραύσματα να εκτοξευθούν και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή/και σε ακραίες περιπτώσεις, τραυματισμούς επικίνδυνους για τη ζωή οδηγού και λοιπών επιβατών του οχήματος. Ως εκ τούτου κρίνονται σκόπιμες και απαραίτητες ενέργειες όπως έλεγχος, πιθανή επισκευή ή/και αντικατάσταση αερόσακων οδηγού ή/και συνοδηγού. Το εργοστάσιο BMW AG συστήνει ρητά την μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την τελική επισκευή. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του BMW Group να απαγορεύσει στους πελάτες του να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους. Η BMW Hellas συνιστά ανεπιφύλακτα στους ιδιοκτήτες/κατόχους των επηρεαζόμενων οχημάτων όπως άμεσα επικοινωνήσουν και επισκεφτούν το επίσημο δίκτυό της

Citroen, Peugeot και Opel για επικαιροποίηση λογισμικού της μονάδας ελέγχου στον κινητήρα και την αλλαγή λαδιού του κινητήρα

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία STELLANTIS σε συνεργασία με τις εταιρείες AIGLON ABEE, Επίσημο Εισαγωγέα των οχημάτων Citroen, DS και Peugeot στην Ελλάδα και OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, Επίσημο Εισαγωγέα των οχημάτων Opel στην Ελλάδα, εκτελούν πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας αυτοκινήτων για επικαιροποίηση λογισμικού της μονάδας ελέγχου, αλλαγή λαδιού κινητήρα, χρήση ειδικού πακέτου πρόσθετων, έλεγχο ή/και αντικατάσταση της καδένας εκκεντροφόρου. Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει συνολικά 40.364 οχήματα και αφορά σε ημερομηνίες παραγωγής 2018 – 2023 και ειδικότερα 11.483 Citroen/DS, 19.665 Peugeot και 9.216 Opel.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα αυτοκίνητα που αποτελούν αντικείμενο αυτής της εκστρατείας, ενδέχεται να εμφανιστεί μειωμένη αντίσταση της καδένας εκκεντροφόρου των 7 mm λόγω απανθράκωσης του λιπαντικού και αυξημένης πίεσης επαφής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θραύση της καδένας εκκεντροφόρου με αποτέλεσμα, στη χειρότερη περίπτωση, τη βλάβη του κινητήρα. Ως εκ τούτου συνίσταται για τα επηρεαζόμενα οχήματα, η επικαιροποίηση λογισμικού της μονάδας ελέγχου του κινητήρα, καθώς και η αλλαγή λαδιού του κινητήρα και η χρήση ειδικώς σχεδιασμένου πακέτου πρόσθετων κατά της φθοράς. Κατόπιν ελέγχου, και εφόσον απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση της καδένας εκκεντροφόρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κάτοχοι των εμπλεκομένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε, ύστερα από διακανονισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Citroen, DS, Peugeot και Opel ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθούν οι ως άνω επεμβατικές διορθωτικές ενέργειες.

VOLVO: Πρόγραμμα ανάκλησης για το σύστημα πέδησης και ενημέρωσης λογισμικού

Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει 282 οχήματα VOLVO και αφορά μοντέλα C40 παραγωγής 2020 – 2026, με αριθμό πλαισίων 0000219 έως 0201549, EX/XC40 από 0076801 έως 0991216, XC90(16-) από 0146638 έως 0943645, XC60(18-) από 0000007 έως 0990000, V90(17-) από 0142255 έως 0240791, S90(17) από 0119761 έως 0130755, S60(19-) από 0034234 έως 0369311 και V60(19-) από 0350230 έως 0678254. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα, υπάρχει πιθανότητα προσωρινής απενεργοποίησης της λειτουργίας πέδησης του οχήματος. Αναλυτικότερα, εξαιτίας μιας λανθασμένης εφαρμογής στο λογισμικό, δεν συσσωρεύεται/αναπτύσσεται πίεση φρένων στους τροχούς παρόλο που το πεντάλ φρένου έχει πατηθεί. Συνεπώς προκαλείται απώλεια πίεσης στο σύστημα πέδησης (φρένων). Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να εμφανιστεί (δημιουργηθεί) κατά την κατάβαση και με επιλεγμένη λειτουργία "B" (σε υβριδικά οχήματα) ή ενεργοποιημένη λειτουργία One Pedal Drive (σε ηλεκτρικά οχήματα). Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη, η διαδικασία προληπτικού ελέγχου προς ενημέρωση/αναβάθμιση λογισμικού στα οχήματα που εμπίπτουν στην εν λόγω ανάκληση. Αυτή η ενημέρωση μπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως, μέσω μιας ενημέρωσης «Οver

the-Air» (OTA), που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επισκεφτούν έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Volvo. Ωστόσο, αν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η διαδικασία μέσω ΟΤΑ, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων VOLVO ανά την Ελλάδα προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας VOLVO CAR HELLAS στο τηλέφωνο 211 1995603 (ώρες λειτουργίας από 09:00πμ έως 06:00μμ) ή/και στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

MERCEDES BENZ: Ανάκληση για έλεγχο και αντικατάσταση μονάδας αερόσακου οδηγού

Πρόγραμμα ανάκλησης ασφαλείας και προληπτικού ελέγχου οχημάτων μάρκας Mercedes-Benz μοντέλα ελαφρών φορτηγών Vito, Viano (ΚΣ 639). Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 905 οχήματα, και αφορά σε μοντέλα τύπου ελαφρών φορτηγών Mercedes-Benz Vito, Viano (ΚΣ 639) παραγωγής έτους 2003 -2006. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, ενδέχεται υπό ορισμένες κλιματικές συνθήκες (όπως συνθήκες υγρασίας και υψηλές θερμοκρασίες) και με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσουν σε χημική αλλοίωση του προωθητικού υλικού στην γεννήτρια αερίου των συγκεκριμένων αερόσακων Takata. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα σε περίπτωση ατυχήματος να προκληθεί έκρηξη της γεννήτριας αερίου λόγω αυξημένης εσωτερικής πίεσης. Κατά συνέπεια, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο

αερόσακος αφενός δεν θα επιτελούσε την λειτουργία συγκράτησης και αφετέρου θα προέκυπτε κίνδυνος τραυματισμού για τους επιβάτες εξαιτίας των εκτινασσόμενων εξαρτημάτων της γεννήτριας αερίου. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη, η διαδικασία προληπτικού ελέγχου και εφόσον απαιτείται η αντικατάσταση αερόσακων στα οχήματα που εμπίπτουν στην εν

λόγω ανάκληση. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Συνεργάτη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Service οχημάτων Mercedes-Benz ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες επί των εμπλεκόμενων οχημάτων (προληπτικός έλεγχος και εφόσον απαιτείται αντικατάσταση της μονάδας αερόσακου). Εναλλακτικά και για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της STAR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597 καθημερινά ή/και στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΤΟΥΟΤΑ και LEXUS: Πρόγραμμα ανάκλησης ασφαλείας και προληπτικού ελέγχου σχετικά με επαναπρογραμματισμό ή/και αντικατάσταση του πίνακα οργάνων

Η κατασκευάστρια εταιρεία Toyota Motor Europe N.V/S.A. σε συνεργασία με την εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., Γενικό Αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων TOYOTA και LEXUS στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας και προληπτικού ελέγχου για επαναπρογραμματισμό ή/και αντικατάσταση του πίνακα οργάνων οχημάτων ΤΟΥΟΤΑ μοντέλων C-HR, COROLLA, COROLLA CROSS, RAV4, RAV4 PHV, YARIS, YARIS GR, YARIS CROSS και οχημάτων LEXUS μοντέλων LBX.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 9358 οχήματα και αφορά σε 9139 TOYOTA μοντέλα CHR, COROLLA, COROLLA CROSS, RAV4, RAV4 PHV, YARIS, YARIS GR, YARIS CROSS παραγωγής από Φεβρουάριο 2022 έως Μάιο 2025, και 219 LEXUS μοντέλα LBX παραγωγής από Αύγουστο 2023 έως Νοέμβριο 2024. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι

εξοπλισμένα με έναν πίνακα οργάνων στον οποίο προβάλλονται διάφορες πληροφορίες (προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες, ενδείξεις λειτουργιών του οχήματος, μηνύματα κλπ) σε μια οθόνη 12,3 ιντσών. Λόγω μη κατάλληλου προγραμματισμού του συστήματος ενδείξεων, καταγράφεται κατά τη λειτουργία του υπερβολικά μεγάλος αριθμός δεδομένων σε μια συσκευή μνήμης του συστήματος, προκαλώντας σταδιακά τη φθορά της συσκευής μνήμης. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, η οθόνη ενδείξεων δεν θα ενεργοποιηθεί ξανά κατά τον επόμενο κύκλο λειτουργίας του

αυτοκινήτου (IG-ON), παραμένοντας μόνιμα σε αυτήν την μη λειτουργική κατάσταση. Κατά συνέπεια, και υπό ορισμένες συνθήκες οδήγησης, η χρήση (οδήγηση) του οχήματος χωρίς απεικόνιση του ταχύμετρου και άλλων προειδοποιητικών ενδείξεων ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διενέργεια προληπτικού ελέγχου προς επαναπρογραμματισμό ή/και αντικατάσταση του Πίνακα Οργάνων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς – Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09:00πμ έως 05:00μμ) καθημερινά ή/και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.