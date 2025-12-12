Σε πολλές περιπτώσεις αποσιωπώνται σημαντικοί παράγοντες για τα εμφυτεύματα, τονίζει η ΕΟΟ.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προειδοποιεί τους πολίτες για παραπλανητικές διαφημίσεις που αφορούν «άμεσα και γρήγορα εμφυτεύματα», τονίζοντας ότι δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Με ανακοίνωση, η ΕΟΟ ενημερώνει τους πολίτες για την «αυξανόμενη εμφάνιση παραπλανητικών διαφημίσεων που αφορούν οδοντιατρικές υπηρεσίες και ειδικότερα προωθούν την έννοια των “άμεσων”, “μοναδικής ημέρα” ή “γρήγορων” οδοντιατρικών εμφυτευμάτων, υποσχόμενες αποτελέσματα που δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα και δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών».

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη προώθηση εμπορικών πρακτικών που απλοποιούν υπερβολικά διαδικασίες υψηλής οδοντιατρικής πολυπλοκότητας, παρουσιάζοντας τα οδοντικά εμφυτεύματα ως εύκολη, άμεση και καθολικά εφαρμόσιμη λύση, επισημαίνουν οι οδοντίατροι.

«Σε πολλές περιπτώσεις αποσιωπώνται σημαντικοί παράγοντες, όπως οι ανατομικές ιδιαιτερότητες των στοματικών ιστών του ασθενούς, η ανάγκη για πρόσθετη προετοιμασία των ιστών, οι πιθανές επιπλοκές ή η διάρκεια της πραγματικής θεραπευτικής διαδικασίας», συμπληρώνουν.

Η ΕΟΟ τονίζει ότι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάθε κλινική περίπτωση είναι ξεχωριστή και απαιτεί πλήρη κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο.

Οι «γρήγορες» λύσεις δεν είναι πάντα κατάλληλες ή ασφαλείς για όλους τους ασθενείς.

Η παραπλανητική παρουσίαση ιατρικών πράξεων αποτελεί σοβαρή παραβίαση της δεοντολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπορικής επικοινωνίας υγειονομικών υπηρεσιών.

Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται αναλυτικά και ειλικρινά για τα στάδια, τη διάρκεια, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.

Για αυτούς τους λόγους, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία καλεί τους πολίτες

να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε διαφημίσεις που υπόσχονται «θαύματα» ή «άμεσες λύσεις» χωρίς εξαιρέσεις

να επιλέγουν αποκλειστικά τα νόμιμα οδοντιατρεία για τις θεραπευτικές τους παρεμβάσεις

να ζητούν πάντα αναλυτική ενημέρωση του σχεδίου θεραπείας τους

{https://www.facebook.com/elliniki.odontiatriki.omospondia/posts/pfbid02ZnvGLFiDtAtGCDAVgWk9bYZJcotrm7AngNAtUsN9Eem4HYZ6QJedHnxWesALCXmXl}