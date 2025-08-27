Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Υπάρχουν 5 «αθώες» τροφές που καταστρέφουν την στοματική μας υγείας και όμως νομίζουμε ότι αυτές είναι υγιεινές.

Όταν απολαμβάνουμε λιχουδιές όπως καραμέλες ή ποπ κορν, σπάνια σκεφτόμαστε τι συμβαίνει μόλις φτάσουν στο σώμα μας. Το πρόβλημα, όμως, ξεκινά όταν αυτές οι τροφές αρχίζουν να επηρεάζουν την υγεία μας – και ειδικά τα δόντια.

«Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία του στόματος, συχνά περισσότερο απ’ όσο φανταζόμαστε», τονίζει ο οδοντίατρος Δρ. Σάντιπ Σατσάρ στο Real Simple. «Αν και η κληρονομικότητα επηρεάζει τη δύναμη της αδαμαντίνης και την ευαισθησία των ούλων, η διατροφή είναι ο παράγοντας που μπορούμε να ελέγξουμε και που καθορίζει καθημερινά τον κίνδυνο τερηδόνων, ουλίτιδας, φθοράς της αδαμαντίνης και την ισορροπία της στοματικής μικροχλωρίδας».

Κι όμως, η ζάχαρη δεν είναι ο μοναδικός ένοχος. Υπάρχουν τροφές που, αν και συχνά θεωρούνται «αθώες», προκαλούν εξίσου –αν όχι περισσότερη– ζημιά στα δόντια. Ακολουθούν πέντε από αυτές:

Αποξηραμένα φρούτα

Τα συναντάμε εύκολα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και πολλοί τα θεωρούν υγιεινή επιλογή. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν: τα αποξηραμένα φρούτα είναι πλούσια σε συμπυκνωμένα σάκχαρα και κολλούν στα δόντια για αρκετή ώρα, τροφοδοτώντας τα βακτήρια που προκαλούν τερηδόνα και αυξάνοντας την όξινη διάβρωση της αδαμαντίνης. Η κατανάλωση μαζί με γεύματα μπορεί να μετριάσει τη βλαπτική τους δράση, χάρη στη σιελόρροια που απομακρύνει τα υπολείμματα.

Κρακεράκια και τσιπς

Τα εύκολα σνακ κρύβουν παγίδες. Το άμυλο που περιέχουν διασπάται σε απλά σάκχαρα και δημιουργεί μια κολλώδη πάστα που «κολλά» στα δόντια και στα μεσοδόντια διαστήματα. Αν και δεν τα συνδέουμε συνήθως με τερηδόνα, οι ειδικοί τονίζουν πως η βλάβη τους μπορεί να είναι ανάλογη με εκείνη της καραμέλας.

Εσπεριδοειδή (σε υπερβολή)

Πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ – πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, αλλά και σε οξέα που, όταν καταναλώνονται συχνά, φθείρουν την αδαμαντίνη. Το πρόβλημα επιδεινώνεται όταν τα ρουφάμε αργά ή δεν ξεπλένουμε το στόμα με νερό. Οι οδοντίατροι συμβουλεύουν να περιμένουμε 30 λεπτά μετά την κατανάλωση, πριν βουρτσίσουμε τα δόντια, ώστε να προστατεύσουμε το μαλακωμένο σμάλτο.

Γιαούρτια με γεύσεις

Το γιαούρτι θεωρείται καλή πηγή ασβεστίου και προβιοτικών, αλλά τα αρωματισμένα γιαούρτια κρύβουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης, που «ακυρώνουν» τα οφέλη τους για τα δόντια. Ο έλεγχος της ετικέτας είναι απαραίτητος πριν τα προσθέσουμε στο καλάθι μας.

Μπάρες δημητριακών και ενέργειας

Συχνά προβάλλονται ως «υγιεινά» σνακ, στην πραγματικότητα όμως συνδυάζουν κολλώδη υφή και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα – ειδικά όταν περιέχουν μέλι ή αποξηραμένα φρούτα. Οι ειδικοί συστήνουν προσοχή στην επιλογή τους και αποφυγή υπερβολικών «φορτωμένων» εκδοχών.

Το «κλειδί» είναι η ισορροπία

Οι οδοντίατροι ξεκαθαρίζουν ότι δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε πλήρως αυτές τις τροφές από τη διατροφή μας. «Η μέτρια κατανάλωση, ο σωστός χρόνος λήψης και οι συνήθειες στοματικής υγιεινής μετά το φαγητό είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά», σημειώνει ο Δρ. Σατσάρ. Όταν τα τρόφιμα καταναλώνονται μαζί με άλλα γεύματα, η αυξημένη παραγωγή σάλιου λειτουργεί σαν φυσικός «καθαριστής», απομακρύνοντας σάκχαρα, υπολείμματα και πλάκα.