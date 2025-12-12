Στο «μικροσκόπιο» του Πρωτοδικείου της Αθήνας βρίσκεται πλέον η «καρατόμηση» της Παρασκευής Τυχεροπούλου από τη θέση ευθύνης που είχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων, μετά την αγωγή που η ίδια κατέθεσε σε βάρος του Οργανισμού.

Στο Τμήμα Εργατικών και Περιουσιακών διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών συζητήθηκε το πρωί η αγωγή με την οποία η κ. Τυχεροπούλου που πλεον υπηρετεί στο....Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά την επιστροφή της σε θέση ευθύνης, αντίστοιχη με τις προηγούμενες που κατείχε. Επισης, διεκδικεί αποζημίωση 8 χιλιάδων ευρώ, ως αναδρομική καταβολή της μισθολογικής διαφοράς μετά την καθαίρεσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Τυχεροπούλου η οποια αποτελεί ουσιαστικά βασική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, διεκδικεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιπλέον αποζημίωση για ηθική βλάβη, ύψους 50 χιλιάδων ευρώ.

«Πόλεμος» λάσπης εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος της Τυχεροπούλου

«Το κύριο αίτημα της αγωγής είναι να διαγνωστεί ότι η κ. Τυχεροπούλου υπέστη βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της και μείωση αποδοχών της, μεταξύ άλλων», επεσήμαναν προς την πρόεδρο του δικαστηρίου οι δικηγόροι της κ. Τυχεροπούλου.

«Εχει δεχθεί πάρα πολλή λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν και σημείωσαν πως τα γεγονότα που ακολούθησαν της καθαίρεσής της, σχετίζονται άμεσα με την καταχρηστικότητα αυτής και δείχνουν πως «ήταν καθοδηγούμενη απόφαση από ένα ολόκληρο σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο δικηγόρος της Αντώνης Βαγιάνος αναφέρθηκε μάλιστα στις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στις οποίες «ο κ. Μπαμπασίδης μιλάει στο τηλέφωνο με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστός και ως «Φραπές» για πειθαρχικά στην Τυχεροπούλου….. Ενώ ο κ. Σαλάτας έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια να λέει πόσο εγκληματίας είναι και η κ. Τυχεροπούλου».

Απο την πλευρά της κ.Τυχεροπούλου το κατέθεσε ως μάρτυρας ο υπάλληλος του Οργανισμού, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος ο οποίος χαρακτήρισε «εκδικητική την απομάκρυνση της, καθως, όπως είπε, «στοχοποιήθηκε για τις δεκάδες υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων που έστειλε στους Εισαγγελείς, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Τι υποστηρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο μάρτυρας απέρριψε την «υπηρεσιακή ανεπάρκεια», ως επίσημη αιτιολογία που δόθηκε για την απομάκρυνσή της κ. Τυχεροπούλου από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού. «Ήταν καθαρά λόγοι εκδίκησης, δεν υπήρχε εργασιακή ανεπάρκεια, δεν τεκμαίρεται από πουθενά, ήταν καθαρά εκδικητικό, όπως συνέβη και με άλλο κόσμο», είπε ο μάρτυρας, κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού μέσα στον Οργανισμό.

Από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δικαστήριο κατέθεσε ο Χαράλαμπος Παναγοπουλος που διαδέχθηκε την Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ο μάρτυρας, μίλησε για λάθη και πληρωμές εκατομμυρίων σε ακατάλληλα ΑΦΜ που δεν δικαιούνται αποζημίωσης, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να τεθεί ο Οργανισμός, υπό επιτήρηση.

«Είχαμε παραιτήσεις ελεγκτών λόγω παρακάμψεών τους από την κυρία Τυχεροπουλου. Καταγγέλονται πληρωμές χωρίς ελέγχους που τους κρατούσε στην άκρη. Έδιωχνε ελεγκτές που ανακάλυπταν τις δικές της αμέλειες, που δεν ήταν αμέλειες…..Το λάθος της έβαλε τον οργανισμό σε επιτήρηση. Το 2023 ενέκρινε όλες τις πληρωμές του οργανισμού παρακάμπτοντας τους φυσικούς ελεγκτές. Μιλάμε για πληρωμές άνω των 200 εκατ χωρίς ελεγχο. Αν είχε μείνει στη θέση της δεν θα τα είχαμε βρει. Κράταγε στην άκρη τους ελέγχους για μήνες γιατί διαφωνουσε με τους ελεγκτές», υποστήριξε ο νυν Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό.

Για το ίδιο θέμα έχουν ήδη συζητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η κ. Τυχεροπούλου κατά του Οργανισμού.