Γονείς ενάντια στις συγχωνεύσεις σχολείων στην Αττική: «Δεν θυσιάζουμε τα παιδιά μας»

Οι αντιδράσεις των γονέων εντείνονται καθώς οι αποφάσεις για συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων στην Αττική παίρνουν σάρκα και οστά. Από την Αθήνα μέχρι τη Νέα Ιωνία και το Χαλάνδρι, γονείς και κηδεμόνες εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις αποφάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που προωθούν τη μείωση σχολικών μονάδων στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα σχέδια συγχώνευσης οδηγούν σε υπερπλήρη τμήματα, μειωμένο αριθμό εκπαιδευτικών και περιορισμένη χρηματοδότηση, ενώ οι παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών τίθενται σε δεύτερη μοίρα. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι πολλά νηπιαγωγεία και δημοτικά στεγάζονται σε ακατάλληλες συνθήκες, από κοντέινερ έως μικρούς χώρους, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης.

Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής η τακτική των συγχωνεύσεων σχολείων έχει οδηγήσει πρωτοφανείς αποφάσεις που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από γονείς και μαθητές. Ενδεικτικά παρατίθεται η απόφαση της Δ' Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας για κατάργηση του 16ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας και διασπορά των μαθητών στα όμορα σχολεία και για συγχώνευση των 3ου και 4ου Νηπιαγωγείου Πεύκης, 2ου και 10ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, 19ου – 22ου – 3ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας, 5ου – 15ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας, 2ου – 13ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας, 3ου και 4ου Νηπιαγωγείων Νέου Ψυχικού και των 6ου – 7ου – 9ου Νηπιαγωγείων Χαλανδρίου σε ένα και των 4ου και 10ου Νηπιαγωγείων Χαλανδρίου σε ένα.

Κύμα οργής των γονιών: «Στόχος η μείωση του κόστους – όχι η βελτίωση της εκπαίδευσης»

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται «χωρίς παιδαγωγική τεκμηρίωση» και με μοναδικό στόχο τη μείωση δαπανών, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις:

Μείωση εκπαιδευτικών γενικής αγωγής

Λιγότερες θέσεις παράλληλης στήριξης, καθώς με συγχωνεύσεις τα τμήματα «φουσκώνουν» και ανατίθεται σε έναν εκπαιδευτικό η ευθύνη ολόκληρου τμήματος

Μείωση προσωπικού καθαριότητας

Μικρότερη χρηματοδότηση σχολικών μονάδων, λόγω μείωσης του αριθμού τους

Ευθύνες σε δήμους για ακατάλληλα κτίρια

Παράλληλα στρέφει τα βέλη της και προς τις δημοτικές αρχές, κατηγορώντας τες για χρόνια αδιαφορία:

Στη Νέα Ιωνία, το 2ο–13ο Νηπιαγωγείο λειτουργεί σε «ένα δυάρι διαμέρισμα–κλουβί».

Στην Αγία Παρασκευή, τα 2ο και 10ο Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε κοντέινερ.

Στο Χαλάνδρι, υπάρχουν αίθουσες χωρίς θέρμανση πλην του κλιματιστικού.

«Αντί να αναζητούν λύσεις για αξιοπρεπείς σχολικές εγκαταστάσεις, επιλέγουν να εξαφανίσουν την ανάγκη ανέγερσης νέων σχολείων μέσω συγχωνεύσεων», τονίζεται χαρακτηριστικά. Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι ήδη οι συγχωνεύσεις τμημάτων έχουν επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία σε πολλά σχολεία:

1ο Γυμνάσιο Πεύκης: 80 μαθητές στην Α΄ Γυμνασίου – λειτουργούν 3 τμήματα αντί για 4, με 5 μαθητές παράλληλης στήριξης και 10 με μαθησιακές δυσκολίες.

3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής: Τμήματα 27 μαθητών – γονείς αναζητούν σχολείο λόγω έλλειψης θέσεων.

Λύκειο Ψυχικού: Διδασκαλία σε τμήματα των 27 μαθητών.

7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου: Η Β΄ Γυμνασίου λειτουργεί με 2 τμήματα αντί 3.

1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας: Δύο τμήματα των 26 μαθητών.

Κάλεσμα σε διαμαρτυρία στην Β Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας στις 18/12

Στο πλαίσιο αυτό οι γονείς καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Β’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 9:00 π.μ., ζητώντας να ανακληθούν οι αποφάσεις συγχώνευσης και να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τα παιδιά. Όπως αναφέρουν, οι συγχωνεύσεις δεν εξυπηρετούν παιδαγωγικούς στόχους αλλά μόνο οικονομικά συμφέροντα, και τονίζουν ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την υποβάθμιση της εκπαίδευσης και των συνθηκών για τα παιδιά τους.

«Το μέλλον των παιδιών μας δεν αξίζει να συνθλιβεί στις μυλόπετρες της εξοικονόμησης πόρων και μάλιστα για λόγους που καμία σχέση δεν εχουν με τις ανάγκες μας. Ζητάμε το αυτονόητο:Τα σχολεία να λειτουργήσουν όπως πρέπει και δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε βήμα πίσω από αυτήν μας την απαίτηση!» διαμηνύουν.