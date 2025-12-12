Από την 1η Ιουλίου 2026, όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές με αξία κάτω των 150 ευρώ θα υπόκεινται στον πάγιο δασμό των 3 ευρώ.

Σε συμφωνία για την επιβολή πάγιου τέλους ύψους 3 ευρώ στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, κατέληξαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 και αφορά, μεταξύ άλλων, αποστολές από πλατφόρμες όπως οι Temu και Shein.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τέλος εισάγεται ως προσωρινή λύση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ατελών εισαγωγών μικροδεμάτων, που μέχρι σήμερα επιβαρύνουν την ευρωπαϊκή αγορά με αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αρχές επισημαίνουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αυξημένα φαινόμενα απάτης, αλλά και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον τεράστιο όγκο τέτοιων αποστολών.

Από την 1η Ιουλίου 2026, όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές με αξία κάτω των 150 ευρώ θα υπόκεινται στον πάγιο δασμό των 3 ευρώ, εφόσον οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενωσιακό σύστημα εισαγωγών one-stop shop (IOSS) για σκοπούς ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο σύστημα καλύπτει περίπου το 93% των συνολικών ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί διευκρινίζουν ότι το νέο τέλος είναι διακριτό από την αποκαλούμενη «χρέωση διαχείρισης», η οποία εξακολουθεί να συζητείται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης των τελωνείων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.

Η απόφαση εντάσσεται στη δέσμευση που ανέλαβε το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2025 για την υιοθέτηση μιας απλής και άμεσης προσωρινής λύσης εντός του 2026, έως ότου εφαρμοστεί η μόνιμη ρύθμιση.

Η μόνιμη λύση προβλέπει την πλήρη κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς για τα αγαθά κάτω των 150 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα επιβαρύνονται με τους κανονικούς ενωσιακούς δασμολογικούς συντελεστές ανά προϊόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάζει τακτικά την εφαρμογή του μέτρου και θα αξιολογεί το ενδεχόμενο επέκτασής του και σε αγαθά που πωλούνται από εμπόρους εκτός ΕΕ, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα IOSS.

