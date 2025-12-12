Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη… Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …
Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 21:45.
«Ο Δικαστής»: Πώς θα εξελιχθεί η ιστορία
Επεισόδιο 11
Η δίκη που θα αλλάξει τα πάντα ξεκινά.
Ο Πέτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να συγκρατήσει τον Άλκη, που λυγίζει από τις τύψεις και είναι έτοιμος να αποκαλύψει την αλήθεια.
Στο δικαστήριο, ο Μανώλης ρίχνει τη «βόμβα» ότι το τροχαίο δεν ήταν ατύχημα, αλλά απόπειρα δολοφονίας, ενώ ο Δράκος κάνει μια απρόσμενη επίσκεψη στο νοσοκομείο με απειλητικές προθέσεις.
Η ένταση κορυφώνεται, οι μάσκες αρχίζουν να πέφτουν και η αλήθεια πλησιάζει επικίνδυνα.
{https://www.youtube.com/watch?v=LGbVKxZN4zc}