Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή στην ηγεσία του Eurogroup και η αναφορά στην ελληνική κρίση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup και έκανε αναφορά στα μαθήματα από την ελληνική κρίση, τονίζοντας ότι αυτά είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκά.

Ο υπουργός Οικονομικών έκανε τις πρώτες δηλώσεις του μετά την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. «Αποτελεί βαθιά τιμή η εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου. Τους ευχαριστώ ειλικρινά για την εμπιστοσύνη και το πνεύμα συνεργασίας», είπε αρχικά και έκανε ιδιαίτερη αναφορά τόσο στον προκάτοχό του, Πασκάλ Ντόναχιου, όσο και στον έτερο διεκδικητή της προεδρίας, τον Βέλγο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα και κοινούς στόχους, με σεβασμό στις κεντρικές αξίες της ΕΕ και έκανε αναφορά σε «μαθήματα» που σκέφτηκε πιο έντονα τις τελευταίες εβδομάδες. «Οι παλιοί διαχωρισμοί, βορράς- νότος, ανατολή- δύση, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει, καθώς οι προκλήσεις είναι περίπου οι ίδιες: αμυντικές, μετά την εισβολή της Ρωσίας, τεχνολογικές, μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι πολιτικές θα πρέπει να είναι επίσης κοινές», δήλωσε.

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας πρέπει να είναι περισσότερη συνεργασία», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν θα μπορούσε να παραλείψει την αναφορά στην Ελλάδα και την κρίση. «Πριν από 10 χρόνια, η συζήτηση στις Βρυξέλλες ήταν αν θα φύγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη. Η Ελλάδα άντεξε», τόνισε.

Αυτό αποτελεί απόδειξη «της συλλογικής δύναμης του λαού, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με την παροχή βοήθειας στις πιο δεινές στιγμές», της νοοτροπίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη «να κάνει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές» και της «συλλογικής κατανόησης μιας γενιάς να μεταβολίσει πλήρως τους κινδύνους του εφησυχασμού και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης», υπογράμμισε. «Το μάθημα δεν είναι εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό», συμπλήρωσε.

«Θα προσεγγίσω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευμένος να δουλεύω με όλα τα κράτη- μέλη για σημαντικά αποτελέσματα για τους πολίτες, προκειμένου να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής, σίγουρης και έτοιμης για το μέλλον Ευρώπης», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο 5ος πρόεδρος του Eurogroup, αναλαμβάνει αύριο ο Πιερρακάκης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ στη σημερινή ψηφοφορία στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Οικονομικών διαδέχεται τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί, τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, ο Έλληνας υπουργός γίνεται ο πέμπτος πρόεδρος του Eurogroup μετά τους Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου.

Η θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη θα είναι 2,5 χρόνια και αναλαμβάνει τα νέα καθήκοντά του αύριο, Παρασκευή. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό τον νέο πρόεδρο είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Ντομπρόβσκις: Σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και την ευρωζώνη

Στη συνέντευξη Τύπου ο Επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του.

«Είναι μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και την ευρωζώνη. Όλοι θυμόμαστε τη βαθιά οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τα ερωτήματα που προέκυψαν για την παραμονή της στην ευρωζώνη», επεσήμανε ο Ντομπρόβσκις και υπογράμμισε τη «σημαντική ανάκαμψη» της Ελλάδας που πλέον είναι ανάμεσα στις οικονομίες της ευρωζώνης με τις καλύτερες επιδόσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με ανάρτηση επίσης συνεχάρη τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών. «Η εκλογή σας σήμερα στη θέση του προέδρου του Eurogroup, αγαπητέ Κυριάκο Πιερρακάκη, είναι σημαντική αναγνώριση της προόδου τόσο της χώρας σας όσο και της Ένωσής μας. Συγχαρητήρια. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών και του κοινού νομίσματός μας», συμπλήρωσε.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, «τον συνεχάρη από καρδιάς» και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των θπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

«Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης: Ημέρα υπερηφάνειας, ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή προόδου της χώρας, δήλωσε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι αυτή η εξέλιξη στέλνει ένα «ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες» και πρόσθεσε ότι η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί «την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν».

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο - γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου Οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται.

