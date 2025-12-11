Ο Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου υπουργού Οικονομικών.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, καθώς στην ψηφοφορία που έγινε στη σημερινή συνεδρίαση στις Βρυξέλλες επικράτησε του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διαδέχεται τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αιφνιδιαστικά ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί, τον προηγούμενο μήνα.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν ομόφωνη. Έτσι, ο Έλληνας υπουργός γίνεται ο πέμπτος πρόεδρος του Eurogroup μετά τους Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου.

Η θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη θα είναι 2,5 χρόνια και αναλαμβάνει τα νέα καθήκοντά του αύριο, Παρασκευή. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό τον νέο πρόεδρο είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

{https://x.com/EUCouncilPress/status/1999157870529552601}

Χατζηδάκης: Μεγάλη επιτυχία, συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Με ανάρτηση ο Κωστής Χατζηδάκης συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη και χαρακτήρισε την εκλογή του μεγάλη επιτυχία, για τον υπουργό Οικονομικών, τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση «και πάνω από όλα για την Ελλάδα».

«Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων. Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!», συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!».

{https://www.facebook.com/KostiHatzidaki/posts/pfbid07tjZtYbHkWzzkLTs7DFJbSh7UE2Rm4YHmoJnNrAGpfz37fEe3VzrMQe5psSS1MLDl}

Οι ευχές του Κωνσταντινόπουλου στον Πιερρακάκη

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Ε’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εξέφρασε ευχές για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας και ενώ προήδρευε, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανέφερε: «Να ευχηθούμε όλοι στον υπ. Οικονομικών να γίνει πρόεδρος στο Eurogroup, γιατί είναι μια θέση που τιμά τη χώρα μας. Αυτή την ώρα γίνεται η ψηφοφορία. Να του ευχηθούμε από καρδιάς να εκλεγεί, γιατί είναι καλό και τιμητικό για τη χώρα».