Η απλή πλειοψηφία την οποία ήδη συγκεντρώνει ο κ. Πιερρακάκης καθιστά την έκβαση ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη.

Η Γερμανία θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, την ώρα που οι ζυμώσεις στις Βρυξέλλες δείχνουν πως ο Έλληνας υποψήφιος έχει ήδη εξασφαλίσει πάνω από 11 από τις 20 ψήφους, αριθμός που απαιτείται για την εκλογή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές, η σημερινή διαδικασία, η οποία θυμίζει «Κονκλάβιο», αναμένεται να επιβεβαιώσει την επικράτησή του έναντι του Βέλγου υπουργού Οικονομικών Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Η διαδικασία ξεκινά στις 5 μ.μ. ώρα Ελλάδας, όταν ο προεδρεύων του Eurogroup, Μάκης Κεραυνός, ζητήσει από τους δύο υποψηφίους να επιβεβαιώσουν τις υποψηφιότητές τους, πριν προχωρήσουν στις σύντομες τοποθετήσεις τους. Θα ακολουθήσει η ανεπίσημη «ψηφοφορία πρόθεσης», η οποία δεν ανακοινώνεται δημόσια, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Πιερρακάκης έχει ήδη αποσπάσει καθαρό προβάδισμα, το οποίο δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Με δεδομένη αυτή τη δυναμική, θεωρείται πιθανό ο κ. βαν Πέτεγκεμ να αποσύρει την υποψηφιότητά του πριν από την έναρξη της επίσημης ψηφοφορίας, οδηγώντας σε ομόφωνη εκλογή του Έλληνα υπουργού.

Ακόμη κι αν προχωρήσει η τυπική διαδικασία, η απλή πλειοψηφία την οποία ήδη συγκεντρώνει ο κ. Πιερρακάκης καθιστά την έκβαση ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προέδρου θα γίνει στις 6 μ.μ. από τον επίτροπο Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον κ. Κεραυνό, ενώ μισή ώρα αργότερα το διοικητικό συμβούλιο του Eurogroup θα τον ανακηρύξει και πρόεδρο του ESM.

Δείτε LIVE εικόνα εδώ