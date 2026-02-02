Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Σάλος έχει προκληθεί με τις δηλώσεις της βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου. Μιλώντας στο Mega News, η κ. Αλεξοπούλου ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει 400 ευρώ ενοίκιο και να τα βγάλει πέρα, με τη βουλευτή να λέει τα εξής: «Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;».

Στο άκουσμα αυτής της ατάκας ο παρουσιαστής έκανε τον... σταυρό του, με την κ. Αλεξοπούλου να συνεχίζει: «Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1c7nu3egzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρινάκης: Δεν απευθυνόταν στους πολίτες, αλλά στα κόμματα

Κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «δεν απευθυνόταν στους πολίτες - δεν θα μπορούσε να θεωρήσει ποτέ κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει ήταν ότι η λογική που αρχικά ακολουθήθηκε από το ΠΑΣΟΚ του '80 και κορυφώθηκε από τον κύριο Τσίπρα, του ταξίματος περισσότερων, έχει περάσει ανεπιστρεπτί».

Πρόσθεσε πως «το τσάμπα πέθανε έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έταζαν τα πάντα στους πάντες κι έφθασαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες», υπογράμμισε.

ΠΑΣΟΚ: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως "το τζάμπα πέθανε", όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιό του σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Σχολιάζει πως «το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν "να πάρει ζακετούλα"».

«Αντιθέτως», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης».

Τονίζει δε ότι και «προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης».

«Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο, δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και υποστηρίζει καταληκτικά ότι «για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1c7nu3egzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

Οι δηλώσεις της βουλευτού της ΝΔ προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε λόγο για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα, είναι σαφές:

Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ τον μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ τον μήνα, πώς θα "βγει" αυτός ο άνθρωπος;

Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: «Το τζάμπα πέθανε».

Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων.

Όσο για το «το τζάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τζαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!».