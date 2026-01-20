«Όταν δεν έχεις υποδομές ως κράτος, όλα βαφτίζονται τηλεκπαίδευση» – Σφοδρή κριτική εκπαιδευτικών σε ΥΠΑΙΘΑ και κυβέρνηση.

Με φόντο την αυριανή απόφαση για κλειστά σχολεία στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας λόγω κακοκαιρίας, η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση προκάλεσε για ακόμη μια φορά έντονες αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό κόσμο. Εκπαιδευτικοί και σωματεία γυρνούν την πλάτη στο μέτρο, καταγγέλλοντας «κοροϊδία» και επικοινωνιακές τακτικές του Υπουργείου Παιδείας, που –όπως υποστηρίζουν– επιχειρούν να συγκαλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» όπου μεταξύ άλλω επισημαίνεται ότι η απόφαση για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στις περιοχές όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά δεν υπηρετεί τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, αλλά λειτουργεί ως «μπάλωμα» για να μη χαθούν διδακτικές ώρες στα χαρτιά. Η εμπειρία της πανδημίας, τονίζουν, απέδειξε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπου πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος, προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ακόμα και ζημιές στα σπίτια τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftmrbcgn9dl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν, παράλληλα, ότι επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μετακυλιστεί σε αυτούς η ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου, με άτυπες πιέσεις και εκβιασμούς ώστε να παρέχουν τηλεκπαίδευση από το σπίτι, χρησιμοποιώντας προσωπικό εξοπλισμό και εκτός του προβλεπόμενου εργασιακού πλαισίου. Υπενθυμίζουν ότι η κατοικία τους δεν αποτελεί χώρο εργασίας και ότι η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει τόσο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Ιδιαίτερη αιχμή στρέφεται και στην υποκρισία, όπως τη χαρακτηρίζουν, της αγωνίας για «χαμένες ώρες» λόγω κακοκαιρίας, την ώρα που χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται κάθε εβδομάδα εξαιτίας των κενών στα σχολεία, τα οποία παραμένουν ακάλυπτα μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για τους εκπαιδευτικούς, το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό αλλά διαχρονικό και συνδέεται άμεσα με την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη μόνιμου προσωπικού και την ακαταλληλότητα πολλών σχολικών κτιρίων.

Οι εκπαιδευτικοί ξεκαθαρίζουν ότι:

δεν υποχρεούνται να εργάζονται από το σπίτι, καθώς αυτό δεν αποτελεί χώρο εργασίας,

δεν υποχρεούνται να παρέχουν τηλεκπαίδευση όταν το σχολείο είναι κλειστό,

δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν προσωπικό τεχνολογικό εξοπλισμό για εργασιακούς σκοπούς,

ούτε να προσέρχονται σε σχολικές μονάδες που έχουν κλείσει με αποφάσεις των ΟΤΑ και κρίνονται μη ασφαλείς.

Τονίζουν, επίσης, ότι καμία έλλειψη εξοπλισμού ή τεχνική αδυναμία δεν μπορεί να επιφέρει κυρώσεις, ενώ υπενθυμίζουν πως η Πολιτεία οφείλει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την αναγκαία υποστήριξη στους εργαζόμενους

Το μήνυμα των εκπαιδευτικών είναι σαφές, όχι άλλη τηλεκπαίδευση ως άλλοθι. Ζητούν από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και να προχωρήσει σε ουσιαστικές λύσεις, με σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές, επαρκή χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό, καθώς και στην απόσυρση των ρυθμίσεων που γενικεύουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκτός συνθηκών πανδημίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftlyvg273kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Συλλόγου ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης»

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ… ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…

Σχετικά με την τηλεκπαίδευση λόγω κακοκαιρίας.

ΟΧΙ στην κοροϊδία και στις επικοινωνιακές τακτικές του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης

Με αφορμή την επικείμενη κακοκαιρία και τις χαμηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η Περιφέρεια Αττικής κλείνει προληπτικά τα σχολεία - μιας και τα αντιπλημμυρικά έργα είναι ανύπαρκτα, και το ΥΠΑΙΘΑ φέρνει το μέτρο της τηλεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες στην Αττική.

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

► Οι οδηγίες για παροχή τηλεκπαίδευσης στις περιοχές που κλείσουν τα σχολεία δε στοχεύουν στη στήριξη των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά αποτελούν συνέχεια της κοροϊδίας και των επικοινωνιακών τακτικών του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, που χρησιμοποιούν την τηλεκπαίδευση προκειμένου να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες για τη διακοπή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω της ακαταλληλότητας των σχολικών κτηρίων, των υποδομών συνολικά, των ελλείψεων σε προσωπικό ακόμα . Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αποδείχθηκε και την περίοδο της πανδημίας.

► Επιχειρούν με παράτυπο και παράνομο τρόπο, για ακόμα μια φορά, να πιέσουν και να εκβιάσουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να φορτωθούμε ευθύνες και καθήκοντα που δε μας αντιστοιχούν. Είναι προκλητικό να καλούνται οι συνάδελφοι/-ισσες να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι/-ες αλλά και οι οικογένειες των μαθητών/τριών έχουν χτυπηθεί από τα καιρικά φαινόμενα (κατεστραμμένα σπίτια, διακοπές ρεύματος, σύνδεση στο Internet κλπ).

Είναι επίσης υποκριτικό το ενδιαφέρον της Περιφέρειας και του Υπουργείου για απώλεια διδακτικών ωρών εξαιτίας της κακοκαιρίας, όταν δεν έχουν αντίστοιχη αγωνία και έγνοια για τις χιλιάδες διδακτικές ώρες που χάνονται κάθε εβδομάδα εξαιτίας των κενών, που με δική τους ευθύνη παραμένουν ακόμα και 5 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς!

► Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούμαστε να εργαζόμαστε από το σπίτι, καθώς αυτό δεν αποτελεί χώρο εργασίας. Δεν υποχρεούμαστε εκτός ωραρίου και από το σπίτι , να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή να προβούμε σε κάποια άλλη ενέργεια.

► Δεν υποχρεούμαστε να παρέχουμε από το σπίτι τηλεκπαίδευση, εφόσον το σχολείο είναι κλειστό ούτε να χρησιμοποιούμε προσωπικά τεχνολογικά μέσα για εργασία από το σπίτι. Η πολιτεία οφείλει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποστήριξη στους/στις εργαζόμενους/-ες. Η έλλειψη ή η αδυναμία χρήσης τεχνολογικών προσωπικών μέσων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε κανενός είδους «κυρώσεις» σε συναδέλφους/-ισσες.

► Δεν υποχρεούμαστε να προσερχόμαστε στις κλειστές (με αποφάσεις των Ο.Τ.Α.) σχολικές μονάδες, που κατά συνέπεια δεν είναι ασφαλείς και προσβάσιμες, διακινδυνεύοντας την σωματική ακεραιότητα και την υγεία μας.

Η ασφάλεια των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους είναι προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε συνθήκες που καθιστούν επικίνδυνη τη μετάβαση στις σχολικές μονάδες.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά τρικ και να ασχοληθεί σοβαρά ώστε να αποκτήσουμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, σύγχρονες υποδομές και επαρκές, μόνιμο προσωπικό.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να αποσύρει όλες τις νομοθετικές διατάξεις που γενικεύουν την τηλεκπαίδευση εκτός πανδημίας και τις εντολές για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα σχολεία που κλείνουν λόγω κακοκαιρίας.

Τονίζουμε, επίσης, για μια ακόμη φορά ότι εκκρεμεί η πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

{https://www.facebook.com/syllogos.sokratis/posts/pfbid0uGB6dHqGK5Qm1aCTHC27JsVbyM8MgmRmNqiogbAAA5togz8G4UuksENiQpG5rt1kl}