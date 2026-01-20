Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος συνδυαστικά με τον παγετό της κακοκαιρίας και τα πυκνά χιόνια οδηγούν στην απόφαση για κλειστά σχολεία.

Το κύμα κακοκαιρίας συνεχίζεται με ιδιαίτερη δυναμική με το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια να έχουν «πολιορκήσει» πολλές περιοχές της χώρας. Τις τελευταίες μέρες καθημερινά έχουμε κλειστά σχολεία όπως άλλωστε θα συμβεί και αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, καθώς πολλοί Δήμοι λαμβάνουν απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την ασφάλεια των μαθητών λόγω παγετού αλλά και λόγω του ότι σε πολλές περιπτώσεις τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ που συνεπάγονται με διακοπή ηλεκτροδότησης συνδυαστικά με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν τη δια ζώσης λειτουργία των τάξεων.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου Θάσου που από την Δευτέρα αναστέλλεται τμηματικά η λειτουργία σχολείων λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στη Θάσο

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών την Τετάρτη 21-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Μαριών (έδρα του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών) στις 21-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο 21-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

