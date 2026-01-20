Με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Tετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Κλειστά σχολεία στην Αττική αύριο 21/1 έφερε η κακοκαιρία. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική. Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftgtl22f2ah?integrationId=40599y14juihe6ly}

H ανάρτηση της Περιφέρειας Αττικής για το κλείσιμο των σχολείων

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής: «Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά. Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».

{https://www.facebook.com/PerifereiaAttikis/posts/pfbid0EsVMBruHwm6aWQqT1nEx3ShzD4M1NX67SbkNMcmdZhhq3q5DBTmRxyUj8yAcLLXtl}

Υπ. Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σε όσα σχολεία παραμείνουν κλειστά

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι εφόσον ληφθεί από πλευράς Δήμων ή Περιφέρειας απόφαση για κλειστά σχολεία και αναστολή δια ζώσης μαθημάτων, η οδηγία που δίνεται στις σχολικές μονάδες είναι η συνέχιση των μαθημάτων υποχρεωτικά με τηλεκπαίδευση. Όπως μας διευκρινίστηκε σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδωνλόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Μάλιστα σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο η τηλεκπαίδευση δεν είναι προαιρετική αλλά καθόλα υποχρεωτικη και οφείλουν οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την διεύθυνση των σχολείων να την ενεργοποιούν άμεσα ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας ειδάλλως το Υπουργείο ως οφείλει θα πράξει τα δέοντα και θα τηρήσει το πρωτόκολλο ώστε να διακριβωθεί γιατί δεν υλοποιήθηκε η δυνατότητα της διεξαγωγής μαθημάτων εξ αποστάσεως είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα.

Σημειώνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας. Ήδη, συνεδριάζουν τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία σε ζητήματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Λίγη ώρα μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας

Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Παράλληλα, από τις αποφάσεις δεν εξαιρούνται τα σχολεία της Αττικής, η λειτουργία των οποίων επηρεάζεται για την Τετάρτη (21/1).

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ραγδαιότητα, εν δυνάμει επικίνδυνες για πλημμυρικά φαινόμενα.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης

στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

'Όλη η λίστα με τα κλειστά σχολεία σε όλη την επικράτεια την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στη Θάσο

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών την Τετάρτη 21-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Μαριών (έδρα του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών) στις 21-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο 21-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

{https://www.facebook.com/thassos.gr/posts/pfbid031mbxhFf7VAervHyJxw9Pmi9jXsC1AnjYm2Q55MdLeie4qDh8ApC8ewW9ov39UMvjl}

Κλειστά τα σχολεία στο Μεσολόγγι

Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Μεσολόγγι, αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου. Με απόφαση Δημάρχου (168/2026), αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, εσπερινά σχολεία, ΣΔΕ, ΣΑΕΚ κ.λπ.) την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

{https://www.facebook.com/dimosipmessologiou/posts/pfbid0h6tvUTkiuCbFSfiuVxxGwSsHyqgBm8DeWhEBxtbuLpqvWEoEjc13A9KPiZDo2MvNl}

Κλειστά όλα τα σχολεία στο Δήμο Ευρώτα

Την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρωτα, για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

{https://www.facebook.com/dimarxeioeurwta/posts/pfbid029Gv62JvwQ4HhBTB52GzRKj5pULgnwDbdJ75hLk8USzz8ynRf3qEtnCvyTicaeaFMl}

Κλειστά τα σχολεία στην Μονεμβασιά

Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.

{https://www.facebook.com/monemvasia.gov/posts/pfbid02DxjspkTz7Vxk8fuxv453bM64pYTWQwwRaDy2sEnRXhNdEzE5Dmn15ZZapQc84YQPl}

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στην Αμφιλοχία αύριο

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στη ΔΕ Ινάχου και στην Τ. Κ. Βαρετάδας αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Δ.Ε. Ινάχου. αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

Κλειστά τα σχολεία στη Σαντορίνη

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και αθλητικών χώρων του Δήμου Θήρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Με την υπ’ αριθμ. 17/2026 απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

{https://www.facebook.com/santorinimunicipality/posts/pfbid0pkqPaJkaitP3juRESfFYaMCkvmzLZXLie9euaPMWoBXwgWqXYp8HiM94w8ZKomQtl}

Κλειστά σχολεία σε Αργολίδα, Λακωνία και Κορινθία - Τι ανακοινώθηκε για την Αρκαδία

Με απόφαση των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στο Δήμο Πατρέων

Αναστέλλεται με απόφαση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Πατρέων η λειτουργία των Σχολείων Α΄βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι το Ρίον (συμπεριλαμβάνονται Συχαινά, Βούντενη κλπ).

Συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών, ΓΕΛ Καστριτσίου, ΓΕΛ Ρίου, Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Γυμνάσιο Καστριτσίου, Γυμνάσιο Ρίου, 1ο Νηπ. Ρίου, 2ο Νηπ. Ρίου, Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών, Νηπ. Πανεπιστημίου Πατρών, Νηπ. Άνω Καστριτσίου, Νηπ. Κ. Καστριτσίου, Νηπ. Αγ. Βασιλείου, Νηπ. Ακταίου, Νηπ. Αραχωβιτίκων, Νηπ. Δρεπάνου, Νηπ. Ψαθοπύργου, Νηπ. Σελλών, 2/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, 8/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, Δ.Σ Αγ. Βασιλείου, Δ.Σ Αραχωβιτίκων, Δ.Σ Άνω Καστριτσίου, Δ.Σ Κ. Καστριτσίου, Δ.Σ Ακταίου, Δ.Σ Δρεπάνου, Δ.Σ Ρίου, Δ.Σ Σελλών, Δ.Σ Ψαθοπύργου.

ΑΡΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, Ειδικό Νηπ. Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, 38ο Νηπ., 43ο Νηπ., 49ο Νηπ., 65ο Νηπ., 48ο Νηπ., 49ο Δ.Σ, 40ο Δ.Σ, 43 Δ.Σ., 59ο Δ.Σ, 62ο Δ.Σ, ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, 13ο Γυμνάσιο, 9ο ΓΕΛ.

Η αναστολή λειτουργίας των εν λόγω σχολείων αποφασίστηκε εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που επικρατεί με θυελλώδεις ανέμους που προκαλούν πτώσεις δένδρων, διακοπές ηλεκτροδότησης κλπ.

{https://www.facebook.com/patrasmunicipality/posts/pfbid0HaCvwvayzi9Toxw25WMjrwdyqdKMZ4umUjc48X2RZW1Egne4nMsS2an48XM2sV5Sl}

Κλειστά σχολεία και στον Δομοκό

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και δομών του Δήμου Δομοκού, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. 10/2026 (ΑΔΑ: 9ΓΤΔΩ9Α-ΓΚΡ) απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, κ. Χαράλαμπου Λιόλιου, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ του Δήμου μας, για την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. {https://www.facebook.com/dimos.domokou.9/posts/pfbid01ThGrTgQ6fDb7K6wfFrBvgNrase99onM52pNjUDnbMw8akKSq4KaiCXc89YLmFCMl}

Στο Δήμο Σικυωνίων κλειστά τα σχολεία

Λόγω των αναμενόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιοχή, αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστές.

{https://www.facebook.com/spyrospstamatopoulos/posts/pfbid0gh652HDrWybhhr6GCK6iwZ6QJAWMQGSyvgCkMZjDadkEQ4KZeiwZdtPzWJE8eDCkl}

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

Τη διακοπή μαθημάτων, για την Τετάρτη 21/01/2026, σε όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ, Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού Ψαχνών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω Έκτακτου Δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και της κατάστασης κινητοποίησης (Red Code) του Νομού.