Πώς κύλησε η σημερινή τηλεκπαίδευση με κλειστά σχολεία και γιατί υπήρξαν αντιδράσεις.

Η απόφαση να μείνουν κλειστά τα σχολεία μεταξύ άλλων και στην Αττική οδήγησε από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στην έκδοση διευκρινιστικής οδηγίας βάσει της οποίας η αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας υποκαθίσται από υποχρεωτική τηλεκπαίδευση.

Ωστόσο, στην πράξη, η μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση δεν γίνεται πάντα ομαλά, προκαλώντας αντιδράσεις, προβληματισμό και έντονη γκρίνια σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας των σχολείων λαμβάνονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί και οικογένειες να καλούνται μέσα σε λίγες ώρες να προσαρμοστούν σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι συχνά «μάθημα στο πόδι», με τεχνικά προβλήματα, ελλείψεις στον εξοπλισμό και δυσκολίες πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ιδιαίτερα στις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, η ταυτόχρονη παρακολούθηση μαθημάτων δημιουργεί επιπλέον πίεση, ενώ δεν λείπουν τα παράπονα για ανισότητες, καθώς δεν έχουν όλοι οι μαθητές ίδιες δυνατότητες σύνδεσης ή συσκευές. Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η τηλεκπαίδευση, όταν εφαρμόζεται εκτάκτως και χωρίς επαρκή προετοιμασία, δεν μπορεί να υποκαταστήσει ουσιαστικά τη δια ζώσης διδασκαλία.

Παράλληλα, συνδικαλιστικοί εκπαιδευτικοί φορείς εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συχνότητα με την οποία ενεργοποιείται η τηλεκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να αποτελεί λύση ανάγκης και όχι αυτοματοποιημένη επιλογή. Επίσης σημειώνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να εργαστούν από το σπίτι τους καθώς «τηλεκπαίδευση παρέχουμε από το σχολείο, μόνο αν οι συνθήκες το επιτρέπουν». Χαρακτηριστική η ανακοίνωση από το ΣΕΠΕ Ημαθίας όπου επισημαίνεται ότι:

Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να εργάζονται από το σπίτι τους, καθώς αυτό δεν αποτελεί χώρο εργασίας.

Δεν υποχρεούνται να παρέχουν από το σπίτι τους τηλεκπαίδευση, εφόσον το σχολείο είναι κλειστό, ούτε να χρησιμοποιούν προσωπικά τεχνολογικά μέσα για εργασία από το σπίτι. Αν παραστεί ανάγκη για τηλεκπαίδευση λόγω κακοκαιρίας, αυτή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον χώρο του σχολείου με εξοπλισμό και σύνδεση της υπηρεσίας.

Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν τηλεκπαίδευση από το σπίτι με τον δικό τους εξοπλισμό, ο οποίος είναι αυτονόητο πως δεν είναι δεδομένος, όπως δεν είναι δεδομένη η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο.





Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει πως στόχος είναι η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η αποφυγή χαμένων διδακτικών ωρών. Το σίγουρο είναι ότι κάθε νέο «λουκέτο» στα σχολεία αναδεικνύει ξανά τα όρια, τις αδυναμίες αλλά και τις αντοχές του εκπαιδευτικού συστήματος, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ουσιαστικό μάθημα, ακόμα και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.