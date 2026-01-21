Οι επίσημες ανακοινώσεις για τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά αύριο Πέμπτη 22/1, τι ισχύει για την Αττική.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το μέτωπο της κακοκαιρίας εξπρές που συνοδεύεται από κατά τόπους έντονα φαινόμενα γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Η επιδείνωση των καιρικών φαινομένων με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, έχει οδηγήσει σήμερα πολλούς μαθητές εκτός τάξεων καθώς η αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας έχει υποκατασταθεί υποχρεωτικά με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας από τηλεκπαίδευση.

Δεδομένης της ραγδαιότητας και της έντασης των φαινομένων και με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της μαθητικής κοινότητας ήδη έχουν ανακοινωθεί από πλευράς Δήμων οι αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ενώ στους Δήμους αυτούς συγκαταλέγεται και μεγάλος Δήμος της Αττικής. Όσο η μέρα κυλά και ο καιρός δείχνει «τα δόντια του» αναμένεται και άλλοι Δήμοι να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις.

Υπ. Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σε όσα σχολεία παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι εφόσον ληφθεί από πλευράς Δήμων ή Περιφέρειας απόφαση για κλειστά σχολεία και αναστολή δια ζώσης μαθημάτων και για αύριο Πέμπτη 22/1, η οδηγία για τηλεκπαίδευση είναι δεδομένη και υποχρεωτική ως προς την τήρησή της. Όπως μας διευκρινίστηκε σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδωνλόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Μάλιστα σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο η τηλεκπαίδευση είναι καθόλα υποχρεωτικη και οφείλουν οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την διεύθυνση των σχολείων να την ενεργοποιούν άμεσα ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας ειδάλλως το Υπουργείο ως οφείλει θα πράξει τα δέοντα και θα τηρήσει το πρωτόκολλο ώστε να διακριβωθεί γιατί δεν υλοποιήθηκε η δυνατότητα της διεξαγωγής μαθημάτων εξ αποστάσεως είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα.

Η λίστα με τα κλειστά σχολεία στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα την Πέμπτη 22/1

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημάρχου « με γνώμονα την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και των παιδικών σταθμών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου». Όπως διευκρινίζεται η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν και την περιοχή μας

Δήμος Δομοκού

Με την υπ’ αριθμ. 10/2026 (ΑΔΑ: 9ΓΤΔΩ9Α-ΓΚΡ) απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, κ. Χαράλαμπου Λιόλιου, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ του Δήμου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Δήμος Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης και την Πέμπτη 22-1-2026. Η απόφαση αφορά τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία,Παιδικούς Σταθμούς Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ.