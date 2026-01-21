Οι μαθητές θα πάνε κανονικά αύριο στα σχολεία τους στην Αττική, η επίσημη ανακοίνωση.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας τονίζεται ότι «η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα. Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Αττική: Ανοιχτά τα σχολεία από την Περιφέρεια - Στο χέρι των Δήμων αποφάσεις για τοπική αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

Η απόφαση για κανονική λειτουργία των σχολείων αύριο Πέμπτη από πλευράς Περιφέρειας δεν αποκλείει την δυνατότητα των Δήμων να προχωρήσουν σε απόφαση αναστολή λειτουργίας των σχολείων του οικείου Δήμου.

Με την σημερινή της απόφαση η Περιφέρεια Αττικής δεν προχώρησε σε οριζόντια αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιλέγοντας να αφήσει στους Δήμους την ευθύνη για τυχόν τοπικές αποφάσεις, όπου κριθεί απαραίτητο. Όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι αναφορές από τις δημοτικές αρχές για προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε σχολικές υποδομές. Σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμυρικά προβλήματα ή αυξημένος κίνδυνος για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών, οι Δήμοι διατηρούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε στοχευμένες αναστολές λειτουργίας σχολικών μονάδων, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των δημάρχων.

Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας: Απόφαση για κλειστά σχολεία την Πέμπτη

Χαρακτηριστική η περίπτωση του Δήμου Μάνδρα – Ειδυλλίας που σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Δημάρχου όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Όπως σημειώνει ο δήμαρχος κ. Δρίκος «η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν και την περιοχή μας. Μαζί με την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εργαζόμαστε συστηματικά και υπεύθυνα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.»

Η λίστα με τα κλειστά σχολεία στην υπόλοιπη χώρα την Πέμπτη 22/1

Δήμος Δομοκού

Με την υπ’ αριθμ. 10/2026 (ΑΔΑ: 9ΓΤΔΩ9Α-ΓΚΡ) απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, κ. Χαράλαμπου Λιόλιου, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ του Δήμου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Δήμος Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης και την Πέμπτη 22-1-2026. Η απόφαση αφορά τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία,Παιδικούς Σταθμούς Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ.

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα - Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Με απόφαση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου κλειστά θα είναι και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο λίμνης Πλαστήρα, τα οποία λειτουργούν στο Κρυονέρι, λόγω των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση και παγετός) που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου.

Kλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί θα παραμείνουν κλειστές από σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε είδους εργαστήριων που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 16:00.

Kλειστά τα σχολεία και στην Ναύπακτο

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου - Κλειστά και τα εσπερινά σχολεία από σήμερα το απόγευμα

Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου -σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- και βάσει της σχετικής σύστασης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβουλίου Παιδείας Νίκου Περιβολάρη θα μείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου για την ασφάλεια των παιδιών, λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Δυτική Σάμος: Κλειστά τα σχολεία

Με απόφαση Δημάρχου, αφού ελήφθη υπόψη η πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την Τετάρτη 21.01.2026, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης στον Δήμο Δυτικής Σάμου (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.

Κλειστά τα σχολεία και στην Ανατολική Σάμο

Mε απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και λόγω των αναμενόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων θα παραμείνουν κλειστές αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στο Μεσολόγγι

Με νεότερη απόφαση Δημάρχου (172/2026), αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων Α) 2ο Λύκειο Μεσολογγίου, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μεσολογγίου και 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και Β) Λύκειο Ευηνοχωρίου, Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου και Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου για τις ημέρες Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη λόγω αναγκαιότητας αποκατάστασης των ζημιών, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων, και για την διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των παιδιών και του προσωπικού.

Κλειστά σχολεία σε Οίτυλο και Ανατολική Μάνη

Ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων, Παιδικών Σταθμών, και ΚΔΑΠ Δ.Ε Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Δήμος Πρεσπών: Στις 9 το κουδούνι στα σχολεία

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Γιώργου Στεργίου, μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρεσπών την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το ΚΔΑΠ και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά τα σχολεία στη Χίο

Στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, έλαβε πριν λίγο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου. Κλειστοί θα παραμείνουν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Στις 9 τα σχολεία στα Άγραφα

Με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων του Δήμου Αγράφων, καθώς και ο Παιδικός Σταθμός, θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. Η απόφαση λαμβάνεται για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση μαθητών, νηπίων, γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που επικρατούν στην περιοχή.

Στις 9 τα σχολεία στο Νεστόριο

Ο Δήμαρχος Νεστορίου ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα ανοίξουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις 09:00 π.μ.

Κλειστά τα σχολεία στα Κεντρικά Τζουμέρκα

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την διακοπή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, αύριο, 22 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση λαμβάνεται λόγω της κήρυξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εν όψει δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρονται στα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και λόγω των συνεχόμενων διακοπών στην ηλεκτροδότηση.

Μέτσοβο: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά και ποια ανοιχτά

Ο Δήμος Μετσόβου ενημερώνει ότι αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Κοινότητες Μετσόβου, Μηλιάς και Ανηλίου, καθώς και το ΚΔΑΠ Μετσόβου, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους λόγω του χιονιού. Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας των μαθητών, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου και Βοτονοσίου αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, θα λειτουργήσουν κανονικά και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε σχολείου. Ο δημοτικός παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός θα παραμείνουν ανοιχτός, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους γονείς που εργάζονται και χρειάζονται υποστήριξη για τη φύλαξη των παιδιών τους. Οι γονείς με δική τους ευθύνη θα κρίνουν εάν θα φέρουν ή όχι τα παιδιά τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν.

Καρπενήσι: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά και ποια θα ανοίξουν στις 10:00

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καρπενήσι θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης 10:00. Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Φουρνάς- Κλειτσού (Πλάτανος) και Στενώματος, θα παραμείνουν σε αναστολή λειτουργίας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριό τους. Σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση νωρίς το πρωί.