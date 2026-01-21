Όλα είναι υπό συζήτηση για το ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων στην Αττική, ποιος Δήμος έχει ανακοινώσει ήδη λουκέτο για την Πέμπτη 22/1.

Κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση έχουμε σήμερα στην Αττική καθώς με χθεσινή του απόφαση ο αρμόδιος Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων εντός Λεκανοπεδίου με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Δεδομένου ότι το πέρασμα της κακοκαιρίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με το 112 που στάλθηκε στα κινητά όλων στο Λεκανοπέδιο με την ειδοποίηση ότι «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το μεσημέρι της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες» οι γονείς αναρωτιούνται τι μέλλει γενέσθαι με την αυριανή λειτουργία των σχολείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συγκληθεί και σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναφορικά με την εξέλιξη και την πορεία των καιρικών έως και το μεσημέρι της Πέμπτης δεδομένης της πρόγνωσης για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Αττική: Σενάριο για κλειστά σχολεία και αύριο Πέμπτη 22/1;

Γονείς, μαθητές, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί βρίσκονται εν αναμονή των επίσημων αποφάσεων της Περιφέρειας Αττικής για το αν και πώς θα λειτουργήσουν αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία σε όλες τις περιοχές του λεκανοπεδίου. Μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια είναι ρευστά δεδομένου ότι υπάρχει επικαιροποίηση του δελτίου των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από πλευράς ΕΜΥ και αξιολογούνται προσεκτικά από τις αρμόδιες αρχές όλα τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα και οι εισηγήσεις των ειδικών.

Εξετάζονται όλες οι προτάσεις ακόμα και για οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία της Περιφέρειας όπως και σήμερα αλλά δεν αποκλείεται να δοθεί η ευχέρεια στους Δήμους να πάρουν την αντίστοιχη απόφαση και να μην επιλεχθεί η πρόταση για γενικευμένη αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουμε την απάντηση από πλευράς Περιφέρειας ενώ αν επιλεχθεί το σενάριο να πάρουν οι Δήμοι την αντίστοιχη απόφαση τότε θα αναμένουμε τμηματικά τις επίσημες ανακοινώσεις αυτών για το πώς θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες αύριο.

Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας: Απόφαση για κλειστά σχολεία την Πέμπτη

Χαρακτηριστική η περίπτωση του Δήμου Μάνδρα – Ειδυλλίας που σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Δημάρχου όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Όπως σημειώνει ο δήμαρχος κ. Δρίκος «η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν και την περιοχή μας. Μαζί με την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εργαζόμαστε συστηματικά και υπεύθυνα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.»

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες «κλειδί» για τις τελικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα - βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)