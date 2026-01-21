Σε εξέλιξη κύμα κακοκαιρίας σε όλη την Ελλάδα. Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έχουμε σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας.

Σιγά, σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται αυτό το κύμα προς τα ανατολικά και τις επόμενες ώρες οι περιοχές που θα δεχτούν αξιόλογες βροχές- με τις καταιγίδες να εστιάζονται σε θαλάσσιες περιοχές- είναι η Πελοπόννησος, στη Μεσσηνία, Λακωνία και από το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να ανηφορίζουν για να επηρεαστεί και η Αρκαδία.

Στη συνέχεια θα επηρεαστεί και Κορινθία και προς τις 14:00 με 15:00 ώρα θα επηρεαστεί και ο νομός Αττικής, η Βοιωτία και η Εύβοια, για να καταλήξει αυτό το κύμα, τις πρώτες βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι και να αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία στα διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας, θα βλέπουμε τις χιονοπτώσεις να σημειώνονται ακόμα και σε πιο χαμηλά υψόμετρα, όπως τα ορεινά και ημιορεινά της Πελοποννήσου, σε ορεινές εκτάσεις στην κεντρική Στερεά, γύρω από τη Θεσσαλία αλλά και επίσης στην Ηπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Μπορεί να έχουμε κάποιες χιονοστρώσεις, όμως γρήγορα θα το γυρίσει σε βροχή, τουλάχιστον στα πιο χαμηλά υψόμετρα, επομένως γρήγορα θα αρχίσουν να υποχωρούν αυτές οι χιονοπτώσεις.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα για το θέμα των χιονοπτώσεων θα αφορούν κυρίως ορεινές και ημιορεινούς όγκους.

Από ένα υψόμετρο περίπου τα 600 - 700 μέτρα και πάνω θα συναντώνται αυτά τα φαινόμεα και έτσι χρειάζεται να προμηθευτούμε αντιολισθητικές αλυσίδες.

Σήμερα, είναι μία ημέρα κακοκαιρίας, η οποία εμφανίζει κάποιες εντάσεις, αλλά δεν είναι ακραία, το έχουμε ξαναδεί και είναι φυσιολογικό για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.

Βροχές με αυξομειώσεις θα αρχίσουν να επεκτείνονται από τα νότια προς τα βόρεεια.

Οι πιο δύσκολες ώρες θα είναι από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Από το βράδυ και στη συνέχεια, αυτός ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, ακόμα και 10 μποφόρ, και οι ριπές μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 -110- km/ώρα.

Αυτός ο δυνατός άνεμος θα αρχίσει να μεταφέρεται στο Αιγαίο και από το απόγευμα και στη συνέχεια θα ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση και οι μεγαλύτερες εντάσεις θα αφορούν το Αιγαίο.

Συνεχίζει να κάνει πολύ κρύο, αυτή όμως η χαμηλή θερμοκρασία, παίζει μεγάλο ρόλο στο να μην εξελιχθούν αυτές οι καταιγίδες πάνω από την ξηρά.

Οι καταιγίδες θα αφορούν κυρίως περιοχές πάνω από θάλασσα και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα, τα περιμένουμε στη Πελοπόννησο, στα νότια τμήματα τη Αττικής, η Εύβοια και στη συνέχεια τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία σε άνοδο, κοντά στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς βόρεια Ελλαδα σήμερα δεν θα ξεπεράσουτους 4 με 7 βαθμούς.

Στην Αττική σήμερα, με αυξομειώσεις θα κυλήσουν τα φαινόμενα.Τις περισσότερες βροχές - μπορεί να έχουμε και κάποιες καταιγίδες γύρω από τη θάλασσα- τις περιμένουμε μετά τις 12:00 - 13:00 ώρα το μεσημέρι.

Άρα, νωρίς το απόγευμα και σήμερα το βράδυ, θα δούμε τις μεγαλύτερες εξάρσεις αυτών των βροχοπτώσεων και οι καταιγίδες δεν θα είναι ακραίες, μιας και θα αναπτυχθούν κοντά στη θάλασσα. Θα βρέχει καθ΄ολη τη διάρκεια της ημέρας. Οι πιο έντονες εξάρσεις θα εντοπίζονται κοντά στο απόγευμα με τις πρώτες βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι ενισχυμένοι και η θερμοκρασία 6 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, είναι πιθανό να βγουν χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Αργότερα θα το γυρίσει σε χιονόνερο και βροχές και τα χιόνια θα περιοριστούν σε ορεινά και ημιορεινά. Πιο ήπιες οι εντάσεις των φαινομένων, δυνατοί οι άνεμοι και ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο τη πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, σιγά σιγά αυτή η κακοκαιρία θα αρχίσει να περιορίζεται στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, όμως στα δυτικά τμήματα μια δευτερεύουσα κακοκαιρία αναμένεται να σχηματιστεί πάλι και να κινηθεί στα ανατολικά.

Εοπομένως, δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θα παραμείνουν κάτω από άστατες καιρικές συνθήκες. Θα πάμε το Σάββατο και την Κυριακή με καλές καιρικές συνθήκες.

