Ξεκίνησε η κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει 5 περιοχές της Ελλάδας και θα κρατήσει συνολικά 48 ώρες. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ACTION Όλγα Παπαβγουλη η κακοκαιρία στην Αττική ξεκινάει στις 11 το πρωί από το Σαρωνικό. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα και το Μοσχάτο. Σταδιακά οι έντονες και επίμονες καταιγίδες θα μετατοπίζονται ανατολικότερα στο Λεκανοπέδιο. Η είσοδος της κακοκαιρίας γίνεται από το Σαρωνικό. Μάλιστα τοπικά οι καταιγίδες θα φέρουν νερό που υπό άλλες συνθήκες θα έπεφτε μέσα σε ένα μήνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftzh7folb3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως είναι γνωστό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα θα φέρει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά.

Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Μήνυμα από το 112 εστάλη το βράδυ της Τρίτης (20/1) στους κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Παράλληλα, η ΕΜΥ εξέδωσε το πρωί της Τρίτης (20/1) έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπου ενημερώνει πως η κακοκαιρία πρόκειται να εκδηλωθεί από υην Τετάρτη (21/1) έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.Σε πολλές περιοχές της χώρας θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις καθώς και θυελλώδεις άνεμοι που θα φθάσουν τα 9 μποφόρ.

Μαλιστα, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κολυδάς για κακοκαιρία στην Αττική: Ένα μέτριο φαινόμενο πανελλαδικά δεν είναι αυτομάτως ακίνδυνο σε τοπικό επίπεδο

Στην ανάγκη σωστής ερμηνείας των προγνωστικών χαρτών και όχι αποσπασματικής ανάγνωσής τους εστιάζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με αφορμή το επερχόμενο επεισόδιο βροχοπτώσεων που αναμένεται να διαρκέσει έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αττική και ειδικά στην Αθήνα, όπου –όπως υπενθυμίζει ο μετεωρολόγος– πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί ακόμη και με παρόμοια ύψη βροχής, όταν αυτά σημειώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα ή σε ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον. Όπως τονίζει, ένα επεισόδιο που χαρακτηρίζεται «μέτριο» σε πανελλαδικό επίπεδο δεν είναι αυτομάτως ακίνδυνο σε τοπικό επίπεδο.

Για την Αττική, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Κολυδά, δεν αναμένεται έντονη καταιγιδική δραστηριότητα ούτε εκτεταμένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Οι βροχές ενδέχεται να είναι κατά τόπους επίμονες ή μέτριας έντασης, με τη συσσώρευση υετού να προκύπτει κυρίως από τη διάρκεια των φαινομένων και όχι από ισχυρές καταιγίδες. Ενδεικτικά, το μετεώγραμμα για την Αθήνα την Τετάρτη δίνει μέσο ύψος βροχής 15–20 χιλιοστά, με ακραίο σενάριο έως 30–35 χιλιοστά.

Το συμπέρασμα, όπως υπογραμμίζει, είναι διττό: δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένης ακραίας κακοκαιρίας για την Αττική, ωστόσο η τοπική ευαισθησία των αστικών περιοχών επιβάλλει επαγρύπνηση και ψύχραιμη αξιολόγηση των δεδομένων.

Μαρουσάκης: Έντονη αλλά φυσιολογική για την εποχή κακοκαιρία

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι πρόκειται για έντονη αλλά όχι ασυνήθιστη ή ακραία κακοκαιρία για την εποχή.

Όπως εξηγεί, οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη ακραίων καταιγίδων πάνω από την ξηρά, με αποτέλεσμα οι βροχές να έχουν κυρίως διάρκεια και όχι ένταση. Οι καταιγίδες αναμένεται να εστιάζονται κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές, ενώ στην Αττική υπολογίζεται συνολικός όγκος βροχής 50 έως 70 χιλιοστών κατά τόπους, με εξάρσεις κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα.

Στα λευκά έχει ντυθεί το Καρπενήσι, καθώς χιονοπτώσεις καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σε ορεινές περιοχές της χώρας, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα.

Το ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χειμερινές συνθήκες, με πιθανότητα για νέες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας μέσα στις επόμενες ώρες.