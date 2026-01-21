Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη οι περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα Τετάρτη το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ που προειδοποιεί για μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά, η ΕΜΥ προειδοποιεί για κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με:

ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 9 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να γίνονται ιδιαίτερα έντονα το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυρά φαινόμενα και αύριο Πέμπτη

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Επιμένουν οι τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις την Παρασκευή

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Βελτιωμένος ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Νέο κύμα ισχυρών καταιγίδων από την Κυριακή

Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.