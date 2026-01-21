Στη δίνη της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ώρες η Αττική με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλο κίνδυνο πλημμυρών.

Στην Αττική αναμένεται να βρεθεί η κακοκαιρία σε λίγες ώρες. Ήδη σε πολλές περιοχές έχει ξεκινήσει η βροχή η οποία αναμένεται να ενταθεί από το μεσημέρι και μετά. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν στην Αττική από τις 12-1 το μεσημέρι.

«Τα φαινόμενα στην Αττική θα έχουν εξάρσεις και θα πλήξουν κυρίως τα νότια και ανατολικά προάστια της Αττικής» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας πως τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από νωρίς το μεσημέρι και θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι αργά το βράδυ.

Από το βράδυ και μετά το κύμμα κακοκαιρίας θα κινηθεί ανατολικότερα και θα πλήξει της Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τι ώρα θα χτυπήσει την Αττική η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το windy, η κακοκαιρία από την νότια Πελοπόννησο θα κινηθεί ανατολικότερα και θα χτυπήσει στην Αττική. Μάλιστα, σύμφωνα με τους χάρτες η πιο δύσκολη ώρα για την Αττική θα είναι στις 2 το μεσημέρι όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες στο λεκανοπέδιο.

Μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα πέφτουν καταιγίδες στην Αττική ενώ σύμφωνα με τους χάρτες τα φαινόμενα αναμένονται να περιοριστούν αργά το βράδυ. Οι κακοκαιρία από το βράδυ και μετά θα τις Κυκλάδες αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αύριο Πέμπτη, οι καταιγίδες να μετατοπιστούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα πολύ έντονα φαινόμενα θα παραμείνουν σε ανατολικό Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αύριο τουλάχιστον μέχρι το βράδυ ενώ από κει και πέρα αναμένεται βελτίωση των συνθηκών.