«Στηρίζουμε έμπρακτα και με κάθε τρόπο το έργο της ΑΑΔΕ».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε το παρών στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΑΑΔΕ και με αυτή την ευκαιρία συνεχάρη τον διοικητή, Γιώργο Πιτσιλή και τα στελέχη της Αρχής.

Σε ανάρτηση, ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι η ΑΑΔΕ είναι ένας οργανισμός «που συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και στη μετεξέλιξη της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος» και σημειώνει ότι αυτό επετεύχθη μέσα από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και ένα «αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης».

«Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζουμε έμπρακτα και με κάθε τρόπο το έργο της ΑΑΔΕ», καταλήγει.

«Ήταν μια διαφορετική κοπή πίτας. Τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Αλίμου έδωσαν με το ταλέντο τους τον τόνο της γιορτής και δημιούργησαν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.

Είχα την ευκαιρία να συγχαρώ τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή και όλα τα στελέχη της Αρχής για τη δημιουργία ενός οργανισμού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και στη μετεξέλιξη της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος.

Ένα αποτέλεσμα που προέκυψε μέσα από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και ένα αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης, το οποίο δείχνει τον δρόμο για το πώς μπορεί και πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζουμε έμπρακτα και με κάθε τρόπο το έργο της ΑΑΔΕ».

