Η Φωτεινή Γεωργίου, επιστρέφει και αυτό το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1, με την εκπομπή «Υγεία πάνω απ’ όλα».

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Όσα θα δούμε το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 13:30

• Τα παιδιά πρέπει να μας ακούν και όχι να μας υπακούν από φόβο!

• Πώς αντιμετωπίζεται το πολύ συχνό τρίξιμο και σφίξιμο των δοντιών και τι μπορεί να βοηθήσει;

• ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μαρμελάδες φτιαγμένες με αγάπη από το Σωματείο Αποκατάστασης & Ειδικής Αγωγής «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».

{https://www.youtube.com/watch?v=XXHbYudSaiE}

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 13:30

• Νέα επιστημονική μελέτη συνδέει την υπερκατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων με 12 σοβαρά προβλήματα υγείας.

• Εμμηνόπαυση: 365 συμβουλές που δεν μας έχουν πει....

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Το κουνελάκι μας απειλείται από πέτρα στην ουροδόχο κύστη εξαιτίας της λάθος διατροφής

