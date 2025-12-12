Οι μαθητές της Αττικής συσπειρώνονται και προετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις για να «φρενάρουν» τα σχέδια του Εθνικού Απολυτηρίου.

Οι μαθητές οργανώνονται και σχεδιάζουν να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους κόντρα στα κυβερνητικά σχέδια για το Εθνικό Απολυτήριο που σύμφωνα με τους ίδιους ισοδυναμεί με την καθιέρωση τριπλών πανελλαδικών εξετάσεων σε κάθε τάξη του Λυκείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας «την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, κλείνουμε τα σχολεία μας προχωράμε σε καταλήψεις και αποχές, και διεκδικούμε: τριπλασιάστε τα λεφτά για την παιδεία, όχι τις Πανελλήνιες/Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις 16 Δεκέμβρη φέρνει για ψήφιση στην Βουλή τον προϋπολογισμό και ετοιμάζει νέα σχέδια για εμάς και τα σχολεία από τη νέα χρονιά».

«Κλείνουμε τα σχολεία στις 16 Δεκέμβρη»

Η μαθητική κοινότητα οργανώνεται με τον σχεδιασμό να «δείχνει» καταλήψεις και αποχές σε πολλά σχολεία, με στόχο να εκφραστεί η διαμαρτυρία των μαθητών απέναντι σε ένα σύστημα που θεωρούν άδικο και αντιπαιδαγωγικό. Παράλληλα, οργανώνονται συντονισμένες δράσεις, ενώ το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί Πανελλαδικός Συντονισμός Μαθητών στα Προπύλαια, ώστε να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

«16 Δεκεμβρίου θα πάρουν απάντηση από τους μαθητές! Προχωράμε σε δράσεις μέσα στα σχολεία, καταλήψεις αποχές και διεκδικούμε: Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλαδικές. Να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών! Όχι συγχωνεύσεις τμημάτων- 15 μαθητές/ τάξη, ειδικά στις Ομ. Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ Επιδιορθώσεις και έλεγχοι στα σχολικά κτήρια, τις υποδομές, τα εργαστήρια. Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται! Να γίνουν όλες οι εκδρομές, που είναι άλλωστε κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να στηριχτούν οικονομικά όλα τα παιδιά για να πάνε.Να μειωθούν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφή μας!» τονίζουν οι μαθητές και δείχνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες τους.

Μιλώντας στο Dnews μαθητές τόνισαν ότι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν ένα σχολείο που μορφώνει, δημιουργεί και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, και όχι ένα σύστημα που βασίζεται σε συνεχείς εξετάσεις και οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.

«Τέρμα η κοροϊδία! Θέλουμε σχολείο που να μας μορφώνει, όχι εξεταστικό κέντρο!»

Όπως σημειώνουν εμφατικά διεκδικούν να μην εφαρμοστεί το σύστημα των τριπλών πανελλαδικών. Κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς και παράλληλη στήριξη για όσους χρειάζονται. Καμία συγχώνευση τμημάτων και περιορισμός σε 15 μαθητές ανά τάξη στις Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου. Αμεση συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και υποδομών. Οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή όλων των μαθητών σε σχολικές εκδρομές. Μείωση τιμών στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής. Καμία καταστολή ή ποινικοποίηση μαθητικών κινητοποιήσεων. Οι μαθητές τονίζουν ότι η κινητοποίησή τους δεν αφορά μόνο τις εξετάσεις, αλλά συνολικά την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη χρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας, ζητώντας τριπλασιασμό των κονδυλίων για τα σχολεία αντί για αύξηση των πανελληνίων. Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι μαζική, με στόχο να σταλεί μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι μαθητές δεν θα συμβιβαστούν με ένα σχολείο-εξεταστικό κέντρο, αλλά διεκδικούν ένα σχολείο που πραγματικά τους μορφώνει.