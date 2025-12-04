«Τα σχέδια για τριπλές Πανελλήνιες θα μείνουν στα χαρτιά» προειδοποιούν οι μαθητές που απορρίπτουν κάθε συζήτηση για Εθνικό Απολυτήριο.

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζουν έντονη αντίθεση στα σχέδια της κυβέρνησης για καθιέρωση τριπλών Πανελληνίων εξετάσεων στο πλαίσιο του «Εθνικού Απολυτηρίου». Ενόσω η κυβέρνηση σχεδιάζει το πλαίσιο του διαλόγου και αναζήτησης πολιτικών συμμαχιών για το Εθνικό Απολυτήριο, μία από τις πολυδιαφημισμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις οι μαθητές απορρίπτουν κατηγορηματικά τις φημολογούμενες προτάσεις εξυγίανσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας του Λυκείου τονίζοντας ότι κοινός παρανομαστής όσων ακούγονται είναι η υπέρμετρη αύξηση της πίεσης και του άγχους στη μαθητική κοινότητα, χωρίς να προσφέρονται ουσιαστικά εκπαιδευτικά οφέλη.

«Θέλουμε σχολείο δημιουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό!»: Οι μαθητές κατακεραυνώνουν τις κυβερνητικές ζυμώσεις

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας «Δε θα δεχτούμε να είμαστε η γενιά που θα ζήσει Λύκειο με τριπλές Πανελλήνιες σε Α, Β, Γ Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων και Βάση Εισαγωγής στην Γ Λυκείου. Να το ξεχάσουν! Είναι άδικο! Ήδη το σημερινό Λύκειο είναι ανυπόφορο και εξοντωτικό. Με αυτόν το νόμο δεν θα έχουμε ελεύθερο χρόνο ούτε να ανασάνουμε! Παλεύουμε για να αλλάξει το σχολείο, να μορφώνει όλους του μαθητές και όχι να τα βγάζει πέρα μόνο όποιος έχει λεφτά για φροντιστήριο και ιδιαίτερα. Πώς θα τα βγάζουν πέρα οι γονείς μας οικονομικά με τριπλές πανελλήνιες;» «Δεν είναι λύση το σχολείο να γίνει ένα ατελείωτο εξεταστικό κέντρο, με μαθητές- παπαγάλους και ύλη απλά με SOS. Θέλουμε σχολείο δημιουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό! Με δραστηριότητες, εκδρομές και σύγχρονα βιβλία που να μην κόβεσαι και από αυτά αν δεν έχουν λεφτά οι γονείς σου!» τονίζουν.

«Τα σχέδια για τριπλές Πανελλήνιες θα μείνουν στα χαρτιά»

Κόντρα στα κυβερνητικά σχέδια και τις επιδιώξεις για εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου οι μαθητές απαντούν με σαφήνεια: «Να τα ξεχάσετε!» και δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα σχέδια αυτά να εφαρμοστούν. Προχωρούν μάλιστα ένα βήμα παρακάτω απευθύνοντας μαθητικό κάλεσμα για Παναττικό Συντονισμό Δράσεων την 13η Δεκεμβρίου. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώμες και ιδεών, αλλά και η οργάνωση συλλογικών δράσεων για να μπλοκαριστούν τα σχέδια της κυβέρνησης. Το κάλεσμα απευθύνεται σε όλα τα 5μελή και 15μελή των σχολείων, ώστε να συμμετάσχουν σε συνελεύσεις και να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στον συντονισμό. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αττικής τονίζει ότι οι αγώνες των μαθητών έχουν ήδη καθυστερήσει την εφαρμογή του νόμου για τις τριπλές Πανελλήνιες τα τελευταία τρία χρόνια και δηλώνει ότι θα συνεχίσουν με δύναμη, μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς και όλη την κοινωνία, ώστε να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μαθητών.

Μιλώντας στο Dnews μαθητές τόνισαν ότι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν ένα σχολείο που μορφώνει, δημιουργεί και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, και όχι ένα σύστημα που βασίζεται σε συνεχείς εξετάσεις και οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.