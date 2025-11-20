Πυκνώνουν οι εκπαιδευτικές φωνές που ζητούν να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για το Εθνικό Απολυτήριο.

Την ανάγκη άμεσης προώθησης του Εθνικού Απολυτηρίου και της συνολικής αναβάθμισης του Λυκείου επαναφέρουν στο προσκήνιο οι φροντιστές, με αφορμή τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΕΦΕ στον Βόλο.

Όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Ιωάννη Βαφειαδάκη, το υπάρχον σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ δημιουργεί υπέρμετρο άγχος στους μαθητές και υποβαθμίζει τον ρόλο του σχολείου. Ο ίδιος επισήμανε ότι η βαθμολογία θα πρέπει να διαμορφώνεται από όλες τις τάξεις του Λυκείου, ώστε το απολυτήριο να αποκτήσει πραγματική αξία και να γίνει ουσιαστικό κριτήριο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Παράλληλα, οι φροντιστές ζητούν το νέο σύστημα να διατηρεί το αδιάβλητο των εξετάσεων, ενώ παράλληλα να μειώνει τις ανισότητες και να καθιστά πιο δίκαιη την αξιολόγηση των μαθητών.

Στο συνέδριο αναφέρθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη λειτουργία ψηφιακών πλατφορμών που παραδίδουν μαθήματα χωρίς άδεια, την ανάγκη ρύθμισης του τοπίου συμπληρωματικής εκπαίδευσης, την επέκταση της δυνατότητας των φροντιστηρίων να παρέχουν μαθήματα και σε μαθητές Δημοτικού.

Οι φροντιστές υπογραμμίζουν ότι το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί πλέον αναγκαιότητα τόσο για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, όσο και για τη διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου και αποτελεσματικού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.