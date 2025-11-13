Μεταρρύθμιση σε αναμονή για το Εθνικό Απολυτήριο.

Το Εθνικό Απολυτήριο που αποτέλεσε βασικό άξονα των κυβερνητικών εξαγγελιών της φετινής ΔΕΘ όπως όλα δείχνουν έχει μπει σιωπηρά «στον πάγο» μέχρι νεοτέρας καθώς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η δυνατότητα να ξεκινήσουν οι διεργασίες της μεταρρύθμισης που θα αλλάξει εκ βάθρων την φοίτηση στο Λύκειο αλλά και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πηγές του ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η πολυδιαφημισμένη μεταρρύθμιση έχει «σκαλώσει» καθώς η πολιτική συναίνεση προς ώρας αγνοείται ενώ εμπόδιο αποτελεί και η έντονη δυσαρέσκεια της μαθητικής κοινότητας προς τις αλλαγές που έχουν ακουστεί. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνεντεύξεις της αναφέρεται στο Εθνικό Απολυτήριο όμως οι απαντήσεις της δείχνουν ότι το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο κινείται σε «θολές γραμμές» και τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Η ατζέντα του Εθνικού Απολυτηρίου είναι ευαίσθητη με το αρμόδιο Υπουργείο να καλείται να διαχειριστεί ένα διακύβευμα που συνδυάζει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτική στρατηγική. Η ομαλή προώθησή του απαιτεί χρόνο, διάλογο και προσεκτικό σχεδιασμό, καθώς και συνεχή διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε η αλλαγή να μην είναι μόνο θεσμική, αλλά και κοινωνικά αποδεκτή καθώς συνοδεύεται από μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις. Σαφής καθορισμός της μεταβατικής περιόδου για τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου και εξασφάλιση δικλείδων ώστε να μην υπάρξουν αποκλεισμοί ή ανισότητες στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.

Όπως χαρακτηριστικά απάντησε πρόσφατα επί του θέματος η Ζαχαράκη «Η αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι εθνική αναγκαιότητα και θα την πετύχουμε με διάλογο, επιστημονική τεκμηρίωση, υιοθέτηση καλών ξένων υποδειγμάτων, πολιτική παρρησία, αλλά και με βαθύ σεβασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην κοινωνία, τις οικογένειες και τα παιδιά. Όλα λοιπόν θα γίνουν με προγραμματισμό, εθνική διαβούλευση και συνεννόηση, καθώς η μεταβολή αυτή υπερβαίνει τον ορίζοντα οποιασδήποτε κυβερνητικής θητείας. Άμεσα θα ζητήσω να ενημερώσω και να ενημερωθώ από τα κόμματα, και φυσικά θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Είμαι αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να βρούμε κοινή συνισταμένη καθώς από τη φύση του το θέμα επιβάλει το μέγιστο βαθμό συνεννόησης αλλά και συναίνεσης.»

Το Εθνικό Απολυτήριο στο επίκεντρο: Πολιτική αντιπαράθεση και καθυστερήσεις στον διάλογο

Παρά τη δέσμευση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη για την έναρξη ενός εθνικού διαλόγου επί του Εθνικού Απολυτηρίου, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική πρωτοβουλία. Η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση και ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το οποίο είχε ήδη ζητήσει την έναρξη διαλόγου για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, που αφορά το μέλλον του Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου. Ο τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Χ. Στεφανάδη, ζητώντας την έναρξη ενός εθνικού διαλόγου για το ζήτημα. Απαντώντας, ο κ. Στεφανάδης δήλωσε ότι έχει επικοινωνήσει με την υπουργό Παιδείας, η οποία θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των πολιτικών παρατάξεων, προκειμένου να καθοριστεί κατάλληλη ημερομηνία για τη σύγκληση της Επιτροπής. Η απάντηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον κ. Παραστατίδη, ο οποίος χαρακτήρισε την κίνηση ως προσχηματική και επικοινωνιακή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναφορά της υπουργού στην «πρόσκληση των αρχηγών παρατάξεων» αποτελεί προσπάθεια υπεκφυγής, ενώ το υπουργείο επιχειρεί να παρακάμψει τον θεσμικό ρόλο της Βουλής και της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, που μέχρι σήμερα είχε ανταποκριθεί πλήρως στα αιτήματα της αντιπολίτευσης.

Η «δύσκολη πίστα» του Εθνικού Απολυτηρίου: Η μεγάλη πρόκληση να απαγκιστρωθούμε από τις Πανελλήνιες

Η απαγκίστρωση από τις Πανελλήνιες δεν είναι απλή υπόθεση. Οι Πανελλήνιες αποτελούν τον «χαλίφη» της αξιοπιστίας στα μάτια της σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς εγγυώνται αδιάβλητη διαδικασία, καθολική ισότητα ευκαιριών και έναν κοινό κώδικα εισαγωγής για όλα τα ΑΕΙ της χώρας. Η διατήρησή τους επί δεκαετίες βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την ιδιότητα, και κάθε προσπάθεια κατάργησης συναντά έντονη κοινωνική και πολιτική προσοχή.

Το σχέδιο του Εθνικού Απολυτηρίου προτείνει να συνυπολογίζεται η επίδοση των μαθητών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, να υπάρχει τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, εξωτερικοί βαθμολογητές και ανεξάρτητη εποπτεία της διαδικασίας. Στην πράξη όμως, η πρόκληση έγκειται στο να μεταφερθεί η εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν οι Πανελλήνιες σε ένα νέο, πολύπλοκο σύστημα που συνδυάζει πολλαπλές πηγές αξιολόγησης. Κάθε γραπτό πρέπει να βαθμολογείται αντικειμενικά, κάθε εξέταση να είναι διαφανής και κάθε μαθητής να νιώθει ότι δεν υπάρχει αθέμιτο πλεονέκτημα ή υποκειμενικότητα. Οι τεχνικές και θεσμικές λύσεις υπάρχουν – ψηφιοποίηση γραπτών, δειγματοληπτικοί έλεγχοι, εξωτερικοί επιτηρητές – αλλά η πραγματική δυσκολία είναι πολιτική και κοινωνική. Η απαγκίστρωση από τις Πανελλήνιες σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας δεκαετιών, εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση συνεχούς φοίτησης και αποδοχή ότι το απολυτήριο μπορεί να αντικαταστήσει την «παράδοση» των εξετάσεων που όλοι γνωρίζουν και εμπιστεύονται.

Σε αυτή τη φάση, το Εθνικό Απολυτήριο δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: είναι δοκιμασία πολιτικής βούλησης, κοινωνικής συναίνεσης και θεσμικής σοβαρότητας. Η απαγκίστρωση από τις Πανελλήνιες θα απαιτήσει όχι μόνο καλό σχεδιασμό και τεχνογνωσία, αλλά κυρίως πειστική διαχείριση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας – ένα στοίχημα που η κυβέρνηση θα κληθεί να κερδίσει προτού η μεταρρύθμιση γίνει πραγματικότητα.

