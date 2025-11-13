Την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών τη 17η Νοεμβρίου 1973 θα τιμήσουν τα σχολεία την προσεχή Δευτέρα, πώς θα γίνουν οι μαθητικές γιορτές.

Τα σχολεία και οι μαθητές όλων των βαθμίδων ετοιμάζονται να γιορτάσουν την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου την προσεχή Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Κάθε χρόνο η 17η Νοέμβρη είναι αφιερωμένη στα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973 που έγιναν σταθμός στον αγώνα κατά της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Τον Νοέμβριο του 1973, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποτέλεσε το επίκεντρο έκφρασης της αγωνίας και του αγώνα των νέων για παιδεία, δημοκρατία και ελευθερία. Αυτό προτάσσει το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και αναδεικνύεται διαχρονικά μέσα από τις αφιερωματικές σχολικές γιορτές στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cx19ka0sxkf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πολυτεχνείο, 17 Νοεμβρίου 1973: Η ιστορία μιας νύχτας 52 χρόνια μετά

Ανήμερα της 17ης Νοέμβρη τα σχολεία όλης της χώρας τιμούν την Επέτειο του Πολυτεχνείου, μια ημέρα αφιερωμένη στη Δημοκρατία, την Ελευθερία και τους αγώνες της νεολαίας. Η γιορτή αυτή θυμίζει την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου το 1973, που ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στη δικτατορία, ένα καθεστώς που για επτά χρόνια είχε στερήσει από τον ελληνικό λαό τα βασικά του δικαιώματα: τη δημοκρατία, την ελευθερία λόγου αλλά και τη δικαιοσύνη. Οι φοιτητές, μαζί με μαθητές και απλούς πολίτες, κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο και έστησαν έναν ραδιοφωνικό σταθμό από τον οποίο καλούσαν τον κόσμο να αντισταθεί: «Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο! Σας μιλά ο ραδιοσταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-cx10zzhyo64p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρά την επέμβαση του στρατού και το τραγικό τέλος, με την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, ο αγώνας τους δεν πήγε χαμένος. Η θυσία τους έγινε σύμβολο ελπίδας και ελευθερίας και συνέβαλε στην πτώση της δικτατορίας λίγους μήνες αργότερα. Σήμερα, στα σχολεία, οι μαθητές μέσα από γιορτές, αφηγήσεις, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα μαθαίνουν για τη σημασία του Πολυτεχνείου και για το πόσο πολύτιμη είναι η Δημοκρατία. Η 17η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα μνήμης και τιμής για όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, ώστε να μπορούμε όλοι σήμερα να ζούμε ελεύθεροι και με δικαιώματα. Ο Νοέμβρης του 1973 δεν ξεχνιέται και αποτελεί φάρο ώστε η νέα γενιά να γαλουχηθεί με τους συμβολισμούς και τα νοήματα της επετείου. Το παντοτινό «Όχι» στον απολυταρχισμό και τη βία και το αιώνιο «Ναι» στην ελευθερία, στην κυριαρχία του λαού και τη δημοκρατία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών στην σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο

Οι μαθητές, ανήμερα της Επετείου, δίνουν το παρών στα σχολεία, τηρείται παρουσιολόγιο και μετέπειτα παρακολουθούν τις δίωρες μαθητικές γιορτές στον χώρο εκδηλώσεων, όπου θα παρουσιαστούν χρονικά, ποιήματα και θεατρικά δρώμενα για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τους αγωνιστές της δημοκρατίας. Στόχος των εορταστικών εκδηλώσεων είναι οι μαθητές να εμπεδώσουν τη σημασία και την αξία της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Μετά το πέρας των γιορτών, οι μαθητές θα αποχωρήσουν, ενώ σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα. Η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρείται απουσιολόγιο. Όσοι μαθητές απουσιάσουν αδικαιολόγητα, θα λάβουν κανονικές απουσίες, όπως σε κάθε σχολική ημέρα, καθώς, όπως επεξηγείται, η ημέρα του Πολυτεχνείου δεν είναι αργία, αλλά μια σχολική ημέρα άνευ μαθημάτων, αφιερωμένη στην επέτειο των γεγονότων του Πολυτεχνείου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-c75t86d5gvbd?integrationId=40599y14juihe6ly}