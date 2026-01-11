Οι γείτονες είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΠΥ Λαμίας.

Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας σήμανε το πρωί της Κυριακής (11/01) στην Πυροσβεστική στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και δυστυχώς, το εσωτερικό του σπιτιού καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και το καλαθοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα έναν ηλικιωμένο, τον οποίο είχε τρέξει να βοηθήσει και ο γιος του που διέμενε κοντά.

Ο ηλικιωμένος, που είχε εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού, απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο γιος του, που και αυτός είχε μπει στο φλεγόμενο σπίτι αρνήθηκε τη διακομιδή του.