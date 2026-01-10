Χρειάζεται να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις της για να λάβει το εξιτήριο.

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη, έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία της. Σύμφωνα με τη στενή της φίλη, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, η αγαπημένη ηθοποιός εισήχθη εσπευσμένα στο θεραπευτήριο με πολύ χαμηλό οξυγόνο, προκαλώντας ανησυχία στο περιβάλλον της.

Παρά το γεγονός ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο να λάβει εξιτήριο, οι θεράποντες ιατροί σε συνεννόηση με τους οικείους της αποφάσισαν την παράταση της νοσηλείας της για προληπτικούς λόγους. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος εξετάσεων και η «βασίλισσα της νύχτας» να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις της, ώστε η επιστροφή στο σπίτι να γίνει με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς τον κίνδυνο νέας υποτροπής.

Όπως έγινε γνωστό, ο σύντροφός της δεν έχει καταφέρει να την επισκεφθεί, καθώς είναι και ο ίδιος κλινήρης αυτή την περίοδο λόγω κινητικών προβλημάτων, παρακολουθώντας όμως στενά τις εξελίξεις για την πορεία της υγείας της.

