Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έδρασαν ενστικτωδώς για τη μεταφορά ενός βρέφους ενός έτους στο νοσοκομείο.

Τη συγκλονιστική προσπάθεια αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ κατέγραψε κάμερα κινητού, στην οποία απεικονίζονται οι ένστολοι να ανοίγουν δρόμο μέσα στη κίνηση προκειμένου να φτάσει ένα βρέφος στο νοσοκομείο.

Το βρέφος, ηλικίας ενός έτους, παρουσίασε δύσπνοια και χρειάστηκε άμεσα η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί μερίμνησαν στο να μείνει ανοικτός ο δρόμος, παραμερίζοντας τα οχήματα και σταματώντας τη κυκλοφορία στα φανάρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgj3yyav04h5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μεταφορά έγινε λίγο πριν τις 10 το πρωί από τη Βούλα στο Μαρούσι. Το γεγονός ότι πρόκειται για μία απόσταση περίπου 27 χιλιομέτρων σε ώρα αιχμής έκανε το έργο των αστυνομικών ολοένα και πιο δύσκολο.

Το βρέφος έφτασε το νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, με τον πατέρα του να ευχαριστεί τον δήμο Βούλας και την αστυνομία για την «γέφυρα ζωής» που έστησαν.