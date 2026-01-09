Πότε θα γιορτάσουμε το φετινό Πάσχα, οι ημερομηνίες ορόσημο για μαθητές και εργαζομένους.

Διανύουμε ημερολογιακά τις πρώτες μέρες της νέας χρονιάς όμως άπαντες ανατρέχουν στο ημερολόγιο για να δουν ποιες αργίες και γιορτές πλησιάζουν ώστε να κερδίσουν ανάπαυλα από την εργασία αλλά και τα σχολικά καθήκοντα. Μια από τις αναζητήσεις που πρωταγωνιστεί είναι πότε «πέφτει» το Πάσχα 2026 δεδομένου ότι αποτελεί την γιορτή που χαρίζει πολλές μέρες διακοπών για τους μαθητές αλλά και για όσους εργαζομένους θέλουν να αποδράσουν σε ανοιξιάτικα τοπία.

Το Πάσχα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνη καθώς τιμάται η Ανάσταση που σηματοδοτεί την νίκη της ζωής επί του θανάτου. Είναι μια περίοδος βαθιάς θρησκευτικής σημασίας, αλλά και παράλληλα πολιτισμικής και οικογενειακής, καθώς οι παραδόσεις και τα έθιμα που το συνοδεύουν μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι πιστοί συμμετέχουν στις ακολουθίες της Εκκλησίας, με κορύφωση την Ανάσταση του Χριστού το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Το Πάσχα συνοδεύεται από παραδοσιακά έθιμα, όπως το ψήσιμο του αρνιού, το βάψιμο των αυγών, η περιφορά του Επιταφίου και οι αναστάσιμες λιχουδιές.

Νωρίς φέτος το Πάσχα 2026: Το χρονοδιάγραμμα διακοπών για εργαζομένους και μαθητές

Το Πάσχα «πέφτει» φέτος νωρίς ήτοι στις 12 Απριλίου, γεγονός που επηρεάζει τη διάρκεια των μαθημάτων τον Απρίλιο. Οι μαθητές θα έχουν μάθημα μόλις 12 ημέρες τον μήνα, αφού το κουδούνι θα χτυπήσει για τελευταία φορά πριν τις πασχαλινές διακοπές την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή 19 Απριλίου, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026. Οι διακοπές αυτές δίνουν την ευκαιρία για ξεκούραση, συμμετοχή σε εορταστικές δραστηριότητες και οικογενειακές εκδρομές, καθώς και για την προετοιμασία των μαθητών ενόψει της τελικής περιόδου της σχολικής χρονιάς. Η επιστροφή στα σχολεία μετά τις πασχαλινές διακοπές θα σηματοδοτήσει την έναρξη της τελικής φάσης της σχολικής χρονιάς, με προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις και τη λήξη των μαθημάτων.