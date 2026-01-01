Ποια είναι τα τριήμερα του 2026.

Με το που έκανε ποδαρικό το 2026, οι περισσότεροι από εμάς αναζητούμε τις αργίες που έχει το νέο έτος. Το νέο έτος, όμως, είναι «φτωχότερο» κατά δύο αργίες, καθώς πέφτουν Σάββατο. Οι δύο αργίες που «χάνουμε» φέτος είναι η αργία του Δεκαπενταύγουστου και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου) που «πέφτουν» Σάββατο.

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) | Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026

10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Πάσχα 2026

Το 2026 το ορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου.

Όλες οι αργίες του 2026 ανά μήνα

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου