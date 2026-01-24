Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες ημέρες της ελληνικής παράδοσης.

Σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και είναι μια ημέρα αφιερωμένη τόσο στη θρησκευτική κατάνυξη όσο και στη χαρά της φύσης και της παρέας. Το όνομά της προέρχεται από την έννοια της «κάθαρσης», δηλαδή της πνευματικής και σωματικής προετοιμασίας για το Πάσχα.

Την ημέρα αυτή, συνηθίζεται οι άνθρωποι να βγαίνουν στην εξοχή, να απολαμβάνουν τον ανοιξιάτικο αέρα και να πετούν χαρταετό, ένα έθιμο που συμβολίζει την πνευματική ανάταση και την ελευθερία της ψυχής. Ο ουρανός γεμίζει χρώματα και παιδικά γέλια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και αισιοδοξίας.

Ιδιαίτερη θέση στην Καθαρά Δευτέρα κατέχει και η παραδοσιακή νηστίσιμη διατροφή. Στα τραπέζια κυριαρχούν η λαγάνα, ο ταραμάς, η φασολάδα, τα θαλασσινά, οι ελιές και ο χαλβάς. Τα απλά αυτά φαγητά θυμίζουν την αξία της λιτότητας και της εγκράτειας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Σαρακοστή.

Πέρα όμως, από τα έθιμα και το φαγητό, η Καθαρά Δευτέρα έχει και έναν βαθύτερο συμβολισμό. Είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να κάνει μια εσωτερική ανασκόπηση, να αφήσει πίσω του ό,τι τον βαραίνει και να ξεκινήσει μια νέα πορεία με καθαρό μυαλό και καρδιά. Έτσι, η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι απλώς μια αργία, αλλά μια ημέρα γεμάτη νόημα, παράδοση και ελπίδα για μια καινούρια αρχή.

Φέτος, το 2026 η Καθαρά Δευτέρα πέφτει 23 Φεβρουαρίου.