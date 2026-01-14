Οι μαθητές έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για τις σχολικές αργίες του 2026 καθώς τους φιλοδωρούν με τρία τριήμερα.

Οι μαθητές άφησαν πίσω τους τις χριστουγεννιάτικες διακοπές με την δεκαπενθήμερη ανάπαυλα χωρίς μαθημάτα και υποχρεώσεις μιας και η επιστροφή στα θρανία για το 2026 έχει ήδη συνοδευτεί από τα πρώτα διαγωνίσματα και τεστ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι άπαντες αδημονούν για την έλευση της επόμενης σχολικής αργίας που αναμένεται στα μέσα Φεβρουαρίου και το ακόμη πιο ευχάριστο είναι το γεγονός ότι είναι μια αργία που δημιουργεί το πρώτο τριήμερο της νέας χρονιάς.

Καθαρά Δευτέρα 2026: Στα σκαριά η πρώτη σχολική αργία του 2026

Η πρώτη σχολική αργία του 2026 που δημιουργεί ένα καθαρόαιμο τριήμερο είναι η Καθαρά Δευτέρα, η οποία φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Μετά το σχόλασμα της Παρασκευής 20 του μήνα οι μαθητές μπαίνουν σε τροχιά τριήμερης ξεκούρασης με την επιστροφή στα θρανία να «κλειδώνει» για την Τρίτη 24 Φλεβάρη. Παραδοσιακά ξΚαθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη

ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της νηστείας του Πάσχα. Από τους λαογράφους θεωρείται ο επίλογος των βακχικών εορτών της Αποκριάς, οι οποίες ουσιαστικά αρχίζουν την Τσικνοπέμπτη και τελειώνουν την Καθαρά Δευτέρα.

Τα υπόλοιπα σχολικά τριήμερα του 2026

Μετά την Καθαρά Δευτέρα, ακολουθούν άλλα δύο τριήμερα για τους μαθητές που αποτελούν ιδανικές ευκαιρίες για ξεκούραση μέσα στη σχολική χρονιά. Πρώτα είναι αυτό της Πρωτομαγιάς που φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο και το τρίτο και τελευταίο είναι η αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Το ημερολόγιο του 2026 μπορεί να μην «χαρίζει» πολλές αργίες από νωρίς, ωστόσο η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί την πρώτη σημαντική στάση ξεκούρασης για τη σχολική κοινότητα, με αρκετές ακόμη ανάσες να ακολουθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.