Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για θέματα σχολικής βίας, με ρητή αναφορά στην έμφυλη βία, την ομοφοβία και την τρανσφοβία.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας καλούνται να προβούν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2025-2026 σε υποχρεωτικές εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής βίας, με ρητή αναφορά στην έμφυλη βία, την ομοφοβία και την τρανσφοβία.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, υπογραμμίζεται ότι κάθε παιδί έχει αναφαίρετο δικαίωμα στην προστασία από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο. Στόχος είναι η ενίσχυση ενός ασφαλούς, δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ισοτιμία.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η σχολική βία επηρεάζει άμεσα τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και την ψυχοκοινωνική και σωματική υγεία των μαθητών και μαθητριών, καλώντας το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας να συμβάλει ενεργά στην πρόληψη, την αναγνώριση και την έγκαιρη αντιμετώπισή της. Στο πλαίσιο αυτό, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να συνεργαστούν με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, έμφυλης βίας, ομοφοβίας και τρανσφοβίας. Οι δράσεις εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Την υλοποίηση των δράσεων αναλαμβάνουν κυρίως οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τη δυνατότητα συνδρομής εξειδικευμένων επιστημόνων ή αρμόδιων φορέων.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ