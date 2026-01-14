Οι μαθητές θα γιορτάσουν τους Τρεις Ιεράρχες με αφιερωματικές εκδηλώσεις και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα της μέρας.

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 τιμάται η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, προστάτων των γραμμάτων και της παιδείας. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς η ημέρα έχει καταργηθεί ως σχολική αργία. Αντίστοιχα, κανονικά θα λειτουργήσουν και τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών έχει δεσπόζουσα θέση στην σχολική κοινότητα καθώς θεωρείται κατεξοχή γιορτή της εκπαίδευσης και απόδοσης τιμής στον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που μέσα από τα έργα τους ανέδειξαν τα οφέλη της παιδείας.

Ο φετινός εορτασμός θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού ωραρίου και περιλαμβάνει εκκλησιασμό, με οργανωμένη μεταφορά των μαθητών σε κοντινό ναό υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές με απαλλαγή από τα Θρησκευτικά δεν συμμετέχουν και δεν καταγράφεται απουσία. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να εκκλησιαστούν θα παραμείνουν στο σχολείο με κάποιους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα προτείνεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφιερωμένες στην προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα. Μετά το πέρας του εκκλησιασμού και των αφιερωματικών προγραμμάτων, συνεχίζεται κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, ενώ λειτουργεί κανονικά και το Ολοήμερο Πρόγραμμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Σε κάθε περίπτωση τηρείται εξαρχής απουσιολόγιο, καθώς η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική.

30η Γενάρη: Η οδηγία που στάλθηκε για εκκλησιασμό και εκδηλώσεις για των Τριών Ιεραρχών 2026

Σε ορισμένα σχολεία έχουν ήδη αρχίσει να στέλνονται ενημερώσεις στους μαθητές και τους γονείς για το πώς θα λειτουργήσουν ανήμερα των Τριών Ιεραρχών. Ειδικότερα, σε ανακοίνωση Δημοτικού της περιφέρειας αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι « Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2026, εορτή των Τριών Ιεραρχών, θα λειτουργήσει κανονικά. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ σε όλες τις τάξεις οι εκπαιδευτικοί θα μιλήσουν στους μαθητές για τους Τρεις Ιεράρχες, την κοινωνική και παιδαγωγική προσφορά τους. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων όλοι οι μαθητές του σχολείου με την ελληνική σημαία (σημαιοφόρος και παραστάτες) και τη συνοδεία εκπαιδευτικών του σχολείου θα μεταβούν στην εκκλησία το 1ο δίωρο για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας και τη συμμετοχή στην αρτοκλασία. Αν κάποιος γονέας επιθυμεί να κοινωνήσει το παιδί του παρακαλούμε να το προετοιμάσει σχετικά. Στη συνέχεια σε κάθε τάξη θα μοιραστεί άρτος σε όλους τους μαθητές. Κατά τα λοιπά θα ακολουθηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της ημέρας.»

Να σημειωθεί ότι η εορτή των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1841 από το ακαδημαϊκό συμβούλιο του Οθωνείου Πανεπιστημίου (νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 30 Ιανουαρίου του 1842. Τα επόμενα χρόνια, ο εορτασμός επεκτάθηκε σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.