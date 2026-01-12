Οι δύο ημερομηνίες που τα σχολεία θα αλλάξουν το πρόγραμμά τους με αφορμή δύο σημαντικές μέρες, όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές.

Η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου φέρνει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με τους μαθητές να μην απολαμβάνουν κάποια σχολική αργία αλλά να καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος στις 27 Γενάρη και της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών στις 30 του μήνα.

Ειδικότερα, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, οι σχολικές μονάδες θα αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η κατανόηση των ηθικών διαστάσεων των γεγονότων και η ενίσχυση της κριτικής τους ικανότητας απέναντι σε σύγχρονα φαινόμενα, όπως η ρητορική μίσους και ο αντισημιτισμός. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν δραστηριότητες με ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο και προσωπικές μαρτυρίες, καθώς και να ενθαρρύνουν συζητήσεις, παρουσιάσεις και μελέτη κειμένων.

Με αλλαγές και το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου ανήμερα της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών. Τα τελευταία χρόνια η δημοφιλής σχολική αργία έχει καταργηθεί και έχει δώσει τη θέση της σε αφιερωματικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που θα σταλεί στα σχολεία, θα κληθούν ανήμερα της 30ης του μήνα να διοργανώσουν εκπαιδευτικές δράσεις αναφορικά με το έργο των τριών προστατών των Γραμμάτων ή εκκλησιασμό, ενώ το υπόλοιπο ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται κανονικά και οι απουσίες καταχωρίζονται όπως κάθε άλλη σχολική ημέρα.