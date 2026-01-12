Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τρίτη 13 Γενάρη λόγω παγετού και χιονιού, οι ανακοινώσεις των Δήμων.

Η ψυχρή εισβολή που «σαρώνει» τη χώρα συνοδεύεται από έντονο ψύχος, χιόνια και παγετό γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει σήμερα σε κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές με τα μαθήματα κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας να γίνονται εξ αποστάσεως μέσω τηλεκπαίδευσης.Πολλές περιοχές της επικράτειας έχουν ντυθεί στα λευκά. Οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν τον πάγο στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας δύσκολες τις μετακινήσεις. Το χιόνι, σε συνδυασμό με τον έντονο παγετό που επικρατεί σε πολλά σημεία, οδήγησε στο κλείσιμο των σχολείων, για λόγους ασφαλείας μαθητών και εκπαιδευτικών. Ωστόσο, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, ο πάγος παραμένει σε αρκετά σημεία και απαιτείται αυξημένη προσοχή από οδηγούς και πολίτες.

Δεδομένου ότι το ψύχος θα συνεχιστεί και το επόμενο διήμερο, οι Δήμοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν απόφαση για αναστολή δια ζώσης μαθημάτων και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ώστε οι μαθητές να παρακολουθήσουν και αύριο τα μαθήματα μέσω Webex. Παράλληλα αρκετοί είναι οι Δήμοι που εναλλακτικά της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα επιλέξουν τη λύση να μεταθέσουν την έναρξη μαθημάτων με το κουδούνι να χτυπά στα σχολεία είτε στις 9 είτε στις 10 το πρωί.

Kαθόλη τη διάρκεια της μέρας οι Δήμοι θα αξιολογούν τα καιρικά δεδομένα για την αυριανή ημέρα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου με τις τελικές αποφάσεις για τη λειτουργία ή μη των σχολείων να λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων και τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΕΜΥ. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονο κύμα ψύχους, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως και το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία - Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Να σημειωθεί ότι από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ρητά και κατηγορηματικά ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα σημειώνεται ότι «η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.»

Κλειστά σχολεία στην Αρχαία Ολυμπία: Οι περιοχές

Με απόφαση Δημάρχου και εξαιτίας του έντονου κύματος ψύχους που πλήττει την περιοχή, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 12 και αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου τα σχολεία σε τέσσερις περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, για λόγους προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει γονείς, μλόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και των φαινομένων παγετού που επικρατούν, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) στις περιοχές: Λάλα, Δίβρη, Πανόπουλο και Κουμάνι. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η αποφυγή κινδύνων που σχετίζονται με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα προβλήματα προσβασιμότητας που προκαλεί ο παγετός, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις 9:15 τα μαθήματα στη Φλώρινα

Στις 9:15 π.μ. θα ανοίξουν τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:15 π.μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031GSV8nkHDW8VA6LjviRhJMdX72PHnZUTF1hRoQPm9RwYTQHRVrtMzobogqvmqrYDl&id=100063528313765}

Δήμος Αμυνταίου: Στις 9:15 τα μαθήματα

Στις 9:15 π.μ. θα ανοίξουν τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 9:15 π.μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oZH1NmbnhYDbwXxmJQx4JNh58jzWuxaatwpW17vEcGzjQ1TxfR7t3tEnYDBrwM4l&id=61557103857365}