Η κακοκαιρία προκάλεσε πολλά προβλήματα στον Πύργο με τον Δήμο να αποφασίζει κλειστά σχολεία για αύριο 6/2 για την ασφάλεια των μαθητών.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας με τις έντονες βροχοπτώσεις «δοκίμασε» τις αντοχές της Ηλείας γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Δήμο Πύργου.

Από νωρίς το πρωί η ισχυρή και παρατεταμένη βροχή προκάλεσε σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Πύργου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Οι δρόμοι έγιναν χείμαρροι ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διακόπηκαν μαθήματα σε σχολεία του Δήμου και χρειάστηκε η συνδρομή των ανδρών της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των μαθητών. Αυτό συνέβη σύμφωνα με το ilialive.gr για τους μαθητές του 5ου Νηπιαγωγείου, του 3ου Δημοτικού και του 4ου Γυμνασίου, ενώ στο 4ο Δημοτικό σχολείο απορροφήθηκαν τα νερά και το μάθημα συνεχίστηκε κανονικά. Έως τις 2 το μεσημέρι η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε 28 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και άλλους χώρους αλλά και σε 4 κοπές δέντρων.

Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στο Δήμο Πύργου

Την απόφαση να παραμείνουν κλειστά, αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όλα τα σχολεία (Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά, Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ) ανακοίνωσε ο Δήμος Πύργου. Όπως επισημαίνει, ο Δήμος πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλα σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

«Ο Δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ ζήτησε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί όλος ο Δήμος θεομηνιόπληκτος. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Στάθη Καννή για την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Πύργου. Η αναστολή λειτουργίας τους κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Από την πρώτη στιγμή, το σύνολο του έμψυχου δυναμικού και τα μηχανήματα έργου του Δήμου μας επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, σε στενή και διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες αρχές. Οι παρεμβάσεις εστιάζονται στην αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου, την προστασία των υποδομών και, με ιδιαίτερη μέριμνα, στη διασφάλιση της ασφάλειας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας.»

