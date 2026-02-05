Ρεκόρ παραδόσεων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, με αύξηση 36% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η Audi παρέδωσε περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως το 2025, καταγράφοντας μια οριακή υποχώρηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς σημειώθηκαν σαφή σημάδια σταθεροποίησης, με τις παραδόσεις να κινούνται ανοδικά σε ετήσια βάση από τον Σεπτέμβριο και μετά, εξέλιξη που αποτυπώθηκε με μεγαλύτερη ένταση στο τέταρτο τρίμηνο, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή εικόνα διαδραμάτισε η ενίσχυση των παραγγελιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 13% σε σχέση με το 2024. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, με τις σχετικές παραγγελίες να καταγράφουν άνοδο περίπου 58%, διαμορφώνοντας θετικές προοπτικές για τη δυναμική των παραδόσεων το 2026.

Η πορεία αυτή συνδέεται άμεσα με τη νέα προϊοντική στρατηγική της Audi, η οποία άρχισε να αποδίδει απτά αποτελέσματα εντός του 2025. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σημείωσαν ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις 223.000 μονάδες και καταγράφοντας αύξηση περίπου 36% σε ετήσια βάση. Σημαντική συμβολή στη δυναμική αυτή είχαν τα νέα Audi A6 e-tron και Audi Q6 e-tron, τα οποία ενίσχυσαν τη ζήτηση σε βασικές διεθνείς αγορές, καθώς και το νέο Audi Q3.

Παρά το σύνθετο διεθνές περιβάλλον, με έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις και αυξημένο ανταγωνισμό, ιδίως στην κινεζική αγορά, η Audi διατήρησε ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και στη Γερμανία, ενώ κατέγραψε θετικές επιδόσεις και σε υπερπόντιες και αναδυόμενες αγορές.

Αγορές και επιμέρους επιδοτήσεις

Στην Ευρώπη, εξαιρουμένης της Γερμανίας, οι παραδόσεις ξεπέρασαν τις 464.000 μονάδες, διατηρούμενες σε επίπεδα αντίστοιχα με το προηγούμενο έτος. Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα παρουσίασαν ισχυρή άνοδο, περίπου 40%, φτάνοντας τις 113.000 μονάδες. Στη Γερμανία, η Audi παρέδωσε περισσότερα από 206.000 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 4%, με τις παραδόσεις ηλεκτρικών μοντέλων να εκτοξεύονται κατά 89% και να αγγίζουν τις 41.000 μονάδες.

Στη Βόρεια Αμερική, οι παραδόσεις ανήλθαν σε περισσότερες από 202.000 μονάδες, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα κατέγραψαν νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 33.000 μονάδες. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στον Καναδά, όπου η Audi σημείωσε ιστορικά υψηλές επιδόσεις με περισσότερες από 37.000 παραδόσεις.

Στην Κίνα, η Audi παρέδωσε περίπου 618.000 οχήματα, διατηρώντας την ηγετική της θέση στην premium κατηγορία έναντι των βασικών ανταγωνιστών. Παράλληλα, η προϊοντική στρατηγική για την κινεζική αγορά συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με σειρά νέων μοντέλων να έχει ήδη προγραμματιστεί για το 2026.

Θετική ήταν η εικόνα και στις υπερπόντιες και αναδυόμενες αγορές, όπου οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 6%, φτάνοντας τις 134.000 μονάδες, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σημείωσαν άνοδο περίπου 26%. Ξεχώρισαν αγορές όπως η Αργεντινή, με αύξηση 77%, η Τουρκία με 28% και η Αίγυπτος με 21%, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της μάρκας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Marco Schubert, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi αρμόδιος για Πωλήσεις και Marketing, δήλωσε ότι η προϊοντική πρωτοβουλία της εταιρείας περνά πλέον δυναμικά στην αγορά, με τις παραδόσεις να αρχίζουν να αποτυπώνουν την αλλαγή πορείας. Όπως σημείωσε, η ισχυρή αύξηση των ηλεκτρικών μοντέλων επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των πελατών για τη νέα γενιά προϊόντων της Audi και θέτει στέρεες βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη το 2026.

Η συνολική αυτή εικόνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανανέωσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της μάρκας, το οποίο περιλαμβάνει νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα όπως τα Q3, Q5, Q6, A3 Allstreet, A5, A6 και την οικογένεια A6 e-tron. Η ανανεωμένη γκάμα ενισχύει τη θέση της Audi σε βασικές κατηγορίες της αγοράς, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες, σύγχρονα συστήματα κίνησης και τη διαχρονική premium ταυτότητά της, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της μάρκας τα επόμενα χρόνια.