Η αγορά αναμένει επίσημες ανακοινώσεις που θα αποσαφηνίζουν πλήρως το πλαίσιο της αναδρομικότητας, ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις των προβλημάτων που καταγράφηκαν την περασμένη άνοιξη.

Αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 αποκτά το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ιδίως για τις επιχειρήσεις που προχώρησαν σε αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς ο προϋπολογισμός που είχε προβλεφθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία έχει εξαντληθεί. Παράλληλα, προωθείται τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ώστε το πρόγραμμα να συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την 31η Μαρτίου 2026, ημερομηνία έως την οποία είχε πρόσφατα παραταθεί.

Η τροποποίηση της απόφασης αναμένεται εντός Φεβρουαρίου ή το αργότερο στις αρχές Μαρτίου, ενώ οι αναγκαίοι πόροι έχουν ήδη εξασφαλιστεί από την εκκαθάριση των πλειστηριασμών δικαιωμάτων ρύπων που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2025. Η αναδρομικότητα αφορά δαπάνες αγοράς που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την αρχή του έτους, με στόχο την αποσυμφόρηση της αγοράς και τη διατήρηση της δυναμικής των επενδύσεων στην ηλεκτροκίνηση.

Παρά ταύτα, η αγορά αναμένει επίσημες ανακοινώσεις που θα αποσαφηνίζουν πλήρως το πλαίσιο της αναδρομικότητας, ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις των προβλημάτων που καταγράφηκαν την περασμένη άνοιξη, όταν σημαντικός αριθμός καταναλωτών έμεινε εκτός επιδότησης. Σημειώνεται ότι, αν και υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη συνέχιση του προγράμματος, αυτοί δεν πρόκειται να κατευθυνθούν σε όσους είχαν μείνει εκτός, οι οποίοι πλέον μπορούν να διεκδικήσουν ποσά μόνο μέσω της δικαστικής οδού.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για νέο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών ταξί. Το νέο σχήμα προβλέπει επιδότηση ύψους 20.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού ταξί, ποσό που περιλαμβάνει την απόσυρση παλαιού οχήματος και την αγορά φορτιστή. Η επιδότηση θα είναι ενιαία, χωρίς ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Ο συνολικός στόχος είναι η ένταξη 3.000 ταξί στο πρόγραμμα έως το τέλος του 2032, χρονικό ορόσημο που συμπίπτει με την ολοκλήρωση του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, από το οποίο θα προέλθει η χρηματοδότηση. Ο μηχανισμός επιδότησης θα βασίζεται σε συνδυασμό κουπονιού και καταπιστευτικού λογαριασμού, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση εκταμίευση των ποσών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα από τη συνέχιση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και τη στήριξη της ηλεκτροκίνησης στα ταξί, επιδιώκεται η προσέγγιση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Τα έως σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του βασικού σεναρίου. Το 2025 καταγράφηκαν 20.549 πωλήσεις ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, έναντι στόχου 21.499, με την πλειονότητα να αφορά οχήματα plug-in υβριδικής τεχνολογίας.

Καθοριστικός παράγοντας για τη συγκρατημένη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης παραμένει το κόστος αγοράς, το οποίο εξακολουθεί να είναι υψηλότερο σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και το κόστος φόρτισης. Η εφαρμογή των νέων πορτοκαλί τιμολογίων από το 2026 εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη ζήτηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν οι αναγκαίες επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα επόμενα χρόνια σημαντικό μέρος της κατανάλωσης ρεύματος θα συνδέεται με τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.