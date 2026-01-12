Χιόνια και ολικός παγετός στο μενού της Δευτέρας: Στα λευκά ορεινά και ημιορεινά.

Ισχυρό κύμα ψύχους, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, πλήττει από το απόγευμα της Κυριακής τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 - 400 μέτρα), σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

Παράλληλα από νωρίς το πρωί χιόνια θα έχουμε σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της), και στα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες.

Πιο αναλυτικά, στο Ιόνιο αναμένονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά - ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων).

Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Σε ελεύθερη πτώση ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -3 έως -5 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -6 έως -10 βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -3 έως μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 5 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 6 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους09 με 13 και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Ασθενείς χιονοπτώσεις και στην Αττική

Σε ό,τι αφορά την Αττική, η ΕΜΥ προβλέπει σήμερα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 7 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου – Σταδιακή βελτίωση με παραμονή του ψύχους

Βελτιωμένος καιρός αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου θα επιμείνουν νεφώσεις και τοπικές βροχές, καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Στις υπόλοιπες περιοχές επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και αργότερα στη Θεσσαλία και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι και ισχυροί στα νότια πελάγη, όμως σταδιακά εξασθενούν.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές, ωστόσο ο παγετός επιμένει στα ηπειρωτικά και παραμένει έντονος στα βόρεια.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου – Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και εξασθενούν, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή άνοδο. Παρ’ όλα αυτά, τις πρώτες πρωινές ώρες ο παγετός παραμένει σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Σταθερός καιρός χωρίς αξιόλογες μεταβολές

Ο καιρός διατηρείται γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Περιορισμένη ορατότητα αναμένεται κατά τόπους το πρωί και το βράδυ.

Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με μέτρια ένταση, ενώ η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα. Παγετός σημειώνεται νωρίς το πρωί κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου – Αραιές νεφώσεις και ήπιες συνθήκες

Αραιές νεφώσεις επικρατούν στη χώρα, πιο πυκνές κατά τόπους στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Η ορατότητα περιορίζεται τοπικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι είναι ασθενείς έως μέτριοι, νότιοι στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή.