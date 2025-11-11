Η απόφαση να μην γίνουν μαθήματα στα φροντιστήρια ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου.

Η Επέτειος του Πολυτεχνείου θα τιμηθεί την προσεχή Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων καθώς αποτελεί μέρα μνήμης για τα γεγονότα και τα δρώμενα που σημάδεψαν την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Μια ημερομηνία σταθμός που θυμίζει τον αγώνα του λαού και των φοιτητών για ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία, μέσα στο σκοτεινό κλίμα της δικτατορίας.Οι νέοι εκείνης της εποχής ύψωσαν τη φωνή και την ψυχή τους απέναντι στην καταπίεση, φωνάζοντας το διαχρονικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», σύμβολο αξιοπρέπειας και αγώνα. 52 χρόνια μετά σύσσωμος ο κόσμος της εκπαίδευσης ετοιμάζεται να γιορτάσει με όλες τις τιμές την Επέτειο του Πολυτεχνείου μέσα από αφηγήσεις, βίντεο και τραγούδια που ζωντανεύουν τα γεγονότα του Νοέμβρη του ’73.

Ενώ στα σχολεία δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα αλλά εορταστικές εκδηλώσεις δίωρης διάρκειας, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα παραμείνουν κλειστά ως είθισται. Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα παραμείνουν στις 17 Νοέμβρη, λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Φροντιστών Αρκαδίας Λακωνίας όπου ενημερώνουν τους μαθητές τους ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την ενημέρωση «σας ενημερώνούμε ότι την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Επετείου του Πολυτεχνείου όλα τα Φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά, καθώς 17 Νοεμβρίου είναι σχολική εορτή και αργία για τα Φροντιστήρια. Τιμούμε την ημέρα αυτή που αποτελεί σύμβολο αγώνα, ελευθερίας και δημοκρατίας.»